Germania: Formaţiunea populistă AfD scade în sondaje după atacul antisemit de la o sinagogă din Halle Formatiunea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a scazut in sondajele de opinie dupa atacul antisemit de la o sinagoga din Halle de miercuri, informeaza sambata canalul RTL/n-tv, preluat de dpa. Un sondaj efectuat in randul a 2.500 de germani de catre institutul de cercetare FORSA arata un sprijin de 11% pentru AfD joi, in scadere fata de 13% la inceputul saptamanii. Procurorii sustin ca barbatul acuzat de uciderea a doua persoane in atacul armat de la Halle, din estul Germaniei, a marturisit crima si motivatia sa de extrema dreapta, antisemita. Barbatul, care a publicat un manifest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

