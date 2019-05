Germania acordă ajutor Cambodgiei pentru combaterea sărăciei Noile angajamente includ un imprumut concesional de 30 de milioane de euro pentru infrastructura rurala si de 28,6 milioane de euro in granturi pentru nutritie, sanatate publica si alte programe de dezvoltare, potrivit unui comunicat difuzat miercuri si preluat vineri de ambasada germana la Phnom Penh.



Cambodgia a fost "tara cu cea mai rapida dezvoltare" in Asia de Est in 2018, inregistrand o crestere economica reala de cel putin 7% anual incepand din 2011, potrivit Bancii Mondiale.



Desi oficial rata saraciei in tara continua sa scada, aproximativ unu din patru cambodgieni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clasa de mijloc din tarile dezvoltate se contracta, in conditiile in care cresterea salariilor nu tine pasul cu marirea costurilor pentru locuinte, educatie si asistenta medicala, potrivit Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește…

- Documente de interes pentru Uniunea Europeana (UE) in domeniul politicilor comerciale si cel al comertului international, cu incidenta asupra industriei siderurgice, au fost dezbatute, in perioada 25 - 26 martie, la Paris, in cadrul celei de-a 86-a sesiuni a Comitetului Otelului din cadrul Organizatiei…

- Documente de interes pentru Uniunea Europeana (UE) in domeniul politicilor comerciale si cel al comertului international, cu incidenta asupra industriei siderurgice, au fost dezbatute, in perioada 25 - 26 martie, la Paris, in cadrul celei de-a 86-a sesiuni a Comitetului Otelului din cadrul Organizatiei…

- Documente de interes pentru Uniunea Europeana (UE) in domeniul politicilor comerciale și cel al comerțului internațional, cu incidența asupra industriei siderurgice, au fost dezbatute, in perioada 25-26 martie, la Paris, in cadrul celei de-a 86-a sesiuni a Comitetului Oțelului din cadrul Organizației…

- Majoritatea locuitorilor tarilor bogate vor ca persoanele instarite sa plateasca taxe mai mari si solicita de asemenea mai multe ajutoare sociale din partea guvernelor, in special pentru pensii si sanatate, arata rezultatele unui sondaj publicat marti de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…

- Sanctiunile impuse Moscovei de Uniunea Europeana neaga dreptul Rusiei de a-si proteja frontierele, a declarat sambata Ministerul de Externe rus, care a subliniat ca Rusia nu a incalcat dreptul international in timpul incidentului din stramtoarea Kerci,...

- Sanctiunile impuse Moscovei de Uniunea Europeana neaga dreptul Rusiei de a-si proteja frontierele, a declarat sambata Ministerul de Externe rus, care a subliniat ca Rusia nu a incalcat dreptul international in timpul incidentului din stramtoarea Kerci, transmite Reuters. MAE rus a calificat drept ''ipocrite…

- WikiLeaks dezvaluie utilizarea de catre armata americana a FMI si a Bancii Mondiale ca arme „neconvenționale”. Intr-un manual militar dezvaluit recent de WikiLeaks la categoria „razboi neconvențional“, armata SUA afirma ca instituțiile financiare globale majore – cum ar fi Banca Mondiala, Fondul Monetar…