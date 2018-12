Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 25.000 de georgieni au demonstrat duminica pe strazile capitalei Tbilisi impotriva recentei alegeri in functia de presedinte al tarii a candidatei sustinute de putere, un scrutin pe care manifestantii il considera falsificat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Cu steaguri ale Georgiei…

- Lora Smith, o americanca stabilita cu familia ei in Georgia in urma cu 10 ani, a avut un sfarșit cutremurator, in luna iulie. Lora, Ryan, soțul ei, și Caleb, fiul lor, mergeau pe jos in zona Cheilor Khata, la 52 de kilometri distanța de Tbilisi, capitala statului gruzin.

- Partidul Popular European (PPE) va organiza un summit la Sibiu in 2019, inainte de data de 9 mai, cand este programat primul summit european in oras, a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al PPE, eurodeputatul Siegfried Muresan. "In 9 mai 2019 va avea loc o intalnire…

- Alegatorii din Georgia vor iesi din nou la urne cel mai tarziu la 2 decembrie pentru a-si alege presedintele, dupa ce in primul tur de scrutin desfasurat duminica niciunul dintre candidati nu a obtinut o majoritate clara, a anuntat luni autoritatea electorala, transmit dpa, Reuters si AFP. …

- Salome Zurabisvili, o fosta ambasadoare a Frantei in Georgia, s-a clasat pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica in aceasta tara din Caucaz si urmeaza sa-l infrunte in turul doi, programat la 1 decembrie, pe Grigol Vasadze, relateaza Reuters.

- O fosta ambasadoare a Frantei in Georgia este unul din primii doi candidati cel mai bine cotati in alegerile prezidentiale care au loc duminica in fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza joi agentia Reuters. Salome Zurabisvili, in varsta de 66 de ani, nascuta la Paris, intr-o familie…

- Numarul cazurilor de intoxicatie cu marijuana din Georgia creste alarmant.Un reprezentant al Clinicii Toxicologice din Tbilisi a mentionat ca din august si pana in prezent, tot mai multi tineri cu varste cuprinse intre 17 si 27 de ani au facut abuz de droguri, fara a oferi

- Giorgi Meladze conduce Centrul pentru Cercetǎri Constitutionale de la Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi, Georgia, si este director executiv al Institutului Libertǎtii, care a contribuit la provocarea „Revolutiei trandafirilor“ din anul 2003. Fost profesor invitat la Facultatea de Drept din cadrul…