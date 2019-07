Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a fost eliminata de Germania U21, scor 2-4, in semifinalele Euro 2019. Jucatorii lui Mirel Radoi au avut parte de o surpriza placuta la cateva ore dupa terminarea partidei, in miezul nopții, la hotel. Finala Euro 2019 se joaca duminica, de la 21:45, intre Germania și Spania. ...

- ​Selectionerul nationalei de tineret a Germaniei, Stefan Kuntz, a declarat, miercuri, ca echipa României a reusit sa ajunga în semifinale la Campionatul European datorita talentului si muncii, subliniind ca la meciul de joi nu a pregatit un plan special pentru Ianis Hagi, potrivit News.ro.…

- Dupa Claudiu Belu (25 de ani), de la Astra, și Razvan Oaida (21 de ani), de la FC Botoșani, vicecampioana a rezolvat si transferul lui Darius Olaru (21 ani), care evolua la Gaz Metan Medias pe postul de mijlocas ofensiv. Monitorizat de mult timp - inclusiv Mihai Stoica a mers la meciuri sa il urmareasca…

- Gaz Metan Mediaș a pierdut la Botoșani, scor 1-0, și a ratat ocazia de a se distanța la patru puncte de Dinamo. Cu un jucator mai puțin pe teren, dupa eliminarea lui Marius Constantin din minutul 66, elevii lui Edi Iordanescu nu au reușit sa restabileasca egalitatea și acum se roaga ca Dinamo sa se…

- Edi Iordanescu a afirmat ca nu a negociat cu niciun club si ca este inca managerul echipei de fotbal Gaz Metan Medias, intr-o postare publicata ieri pe Facebook, potrivit Agerpres. ”Nu am negociat cu absolut nimeni. Sunt in prezent managerul echipei Gaz Metan Medias, mai am patru etape foarte importante…

- Edi Iordanescu (40 de ani) e dorit de Gigi Becali (60 de ani) ca antrenor la FCSB. Actualul manager al lui Gaz Metan Medias a vorbit, miercuri, despre posibilitatea de a ajunge la gruparea ros-albastra, dar a anuntat ca mai are si alte oferte, in afara de cea facuta de patronul FCSB , potrivit mediafax…

- Franz Beckenbauer crede ca jucatorii lui Bayern Munchen, la un pas de titlu și de Cupa, nu mai au aceeași foame de trofee ca altadata: „Vad o anume delasare". Bayern, 3-1 cu Hannover 96, mai are nevoie de-o victorie in ultimele doua etape pentru a sarbatori un al 7-lea titlu consecutiv in Bundesliga.…

- Jucatorii si staff-ul lui Gaz Metan sunt neplatiti de doua luni, iar presedintele clubului, Ioan Marginean, a comentat situatia, care s-ar putea regla dupa Sarbatorile de Paste. "Ne-a apucat Pastele pe burta goala. Nu gasim vinovati, ne uitam doar la Doamne-Doamne si ne gandim ca acesti baieti…