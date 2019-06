Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 iunie 2019 vor demara lucrarile de reparatii capitale la Piata "Decebal". Lucrarile vor incepe cu partea din spate a pietei cu acces din str. Artarilor (sector producatori) si vor continua cu partea din fata, sector legume - fructe. Pe parcursul derularii acestor lucrari producatorii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta ca in Romania incep ”in forta” lucrarile la autostrazi, dupa ce a fost desemnat constructorul pentru autostrada Ploiesti – Brasov si ca aceasta va fi gata in doi - trei ani de zile. De asemenea, Dragnea precizeaza ca se are in plan si realizarea Autostrazii Sudului,…

- Astazi, 23 mai 2019, a avut loc predarea de amplasament a porțiunii de drum aflata pe teritoriul administrativ al orașului Cugir, in prezența reprezentanților Primariei Cugir: Primarul Adrian Teban, Administratorul Public Marius Jibotean și șeful Serviciului Urbanism, Victor Sava. Investiția aparține…

- Investiția mult așteptata de locuitorii din zona de munte a județului Mehedinți și anume proiectul "Reabilitare / Modernizare DJ607B, Sector Bunoaica - Cireșu, Km 22+507 - Km 27+900" intra in faza de execuție. ActualitateAdministratie

- In luna martie 2019, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 33,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 1,9%. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut,…

- In timp ce efectuau sapaturi, cațiva muncitori au gasit mai multe oseminte umane, vechi de cateva sute de ani. La fața locului au ajuns polițiștii de la criminalistica, dar și specialiști de la Muzeul Județean de Istorie și Direcția pentru cultura. Lucrarile au fost sistate, dat fiind ca acestea nu…

- Drumul județean DJ 243B Motoșeni-Stanișești, din județul Bacau, se modernizeaza cu fonduri PNDL. Investiția aparține Consiliului Județean Bacau, iar contractul s-a semnat, joi, la Palatul Administrativ. La festivitate, au participat Sorin... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CFR Infrastructura a lansat licitația pentru reparații capitale la podul Constanța de pe linia de cale ferata București – Constanța, potrivit rador.ro.Podul feroviar din zona de nord a capitalei a fost construit in 1938, iar de 40 de ani nu s-au mai facut intervenții. Lucrarile de reabilitare…