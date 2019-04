Gabriela Firea: S-a născut primul copil prin programul „O şansă pentru cuplurile infertile” Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat vineri ca s-a nascut primul copil prin programul „O sansa pentru cuplurile infertile”, derulat de Primaria Capitalei. „S-a nascut primul copil prin programul „O sansa pentru cuplurile infertile”, derulat de Primaria Capitalei. Aceasta veste minunata ne confirma ca impreuna putem schimba vieti! Fericita mamica a nascut la Maternitatea Spitalului Cantacuzino din Capitala o fetita perfect sanatoasa, care a fost conceputa prin programul de fertilizare in vitro derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB. Nasterea acestui bebelus reprezinta o veste extraordinara… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

