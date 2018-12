Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat miercuri seara ca anumite aspecte care tin de inzestrare nu merg asa cum s-a dorit. "A primit avizul (n.r. - pentru bugetul MApN, din partea CSAT). Ministerul Apararii Nationale merge mai departe cu acea asumare de 2%. Nu va ascund…

- "Aceste miscari le monitorizam atent. Cetatenii sa fie linistiti. Atitudinea Rusiei ne-a obisnuit. Incearca sa faca presiuni, sa forteze anumite momente in care sa isi arate puterea si dorinta de a controla aceasta zona. Nu vreau sa intram in polemici media pentru ca populatia poate deveni nelinistita…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, audiat marti in comisia de resort din Senat despre problema aparuta intre Ucraina si Rusia, crede ca "diplomatia si dialogul politic nu si-au spus inca ultimul cuvant" in acest conflict si subliniaza ca Romania monitorizeaza foarte atent situatia. Potrivit ministrului…

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave, intre care si circa 500…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, referitor la achiziția celor patru corvete pentru dotarea Forțelor Navale Romane, ca procedura se afla in faza de auditare din partea Departamentului de Armament și ca la nivelul Ministerului se va lua o decizie in momentul in care se va emite un raport complet, informeaza ZF."In…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a declarat, miercuri, ca securitatea in zona Marii Negre reprezinta o preocupare pentru intreaga Alianța NATO, nu doar pentru țarile din regiune. Leș a mai spus ca dupa Brexit, Marea Britanie va ramane in continuare un actor important in Europa, informeaza Mediafax.„Marea…

- Gabriel Les a participat miercuri la conferinta „Apararea si securitatea Europei si in zona Marii Negre - Marea Britanie, Romania si BREXIT”. El nu a dorit sa faca declaratii, insa, la final, a afirmat ca procedura de achizitionare a corvetelor este „inca in termen”. „Procedura este auditata…

- Proiectul de Lege a pensiilor va intra in dezbatere la Comisia de munca din Senat, insa daca vor fi foarte multe amendamente legea devine inaplicabila, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3. "Legea pensiilor a intrat deja în Senat în dezbatere. A…