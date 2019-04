Timp de 20 ani, Volodimir Zelenski a aruncat in derizoriu scena politica ucraineana in calitate de actor de comedie, insa acum, devenit presedinte, se va confrunta cu provocari extrem de serioase, cu interlocutori redutabili, indiferent daca este vorba de Vladimir Putin, FMI sau o clasa politica ostila, comenteaza France Presse. A fost argumentul esential al adversarului sau, presedintele in exercitiu Petro Porosenko: "Un actor fara experienta nu poate purta un razboi cu agresorul rus". Volodimir Zelenski mosteneste un conflict care a produs aproape 13.000 de morti in cinci ani si care priveaza…