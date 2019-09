Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu (19 ani), locul 15 WTA, s-a calificat, in aceasta dimineața, in semifinalele turneului US Open, dupace a trecut de belgienca Elise Mertens (23 de ani), poziția a 26-a mondiala, scor 3-6, 6-2, 6-3. Dupa acest success, jucatoarea canadiana de origine romana are presa la picioare.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ieșit zimbitori de la Starea Civila, dar acum apropiatii vorbesc despre un divort. Soțul vedetei este de parere ca "lumea vorbește mult", iar daca s-ar fi ajuns deja la divorț informația ar fi "rasuflat" imediat. "Bianca este o femeie foarte matura,…

- Ashley Graham a intrat in atenția publicului datorita formelor sale rubensiene. Curajul și increderea pe care o afișeaza i-au adus faima, aceasta fiind unul dintre cele mai cunoscute modele plus size.

- Mihai Morar este in culmea fericirii, dupa ce sotia lui a nascut miercuri o superbitate de fetita. Micuta a fost primita cu mare nerabdare in familie, iar prezentatorul de la Antena Stars si familia lui traiesc o bucurie fara margini.

- Actrița americana Anne Hathaway a anunțat ca este insarcinata cu al doilea sau copil și al actorului și producatorului de film Adam Shulman, cu care este casatorita din 2012, potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Starul filmului "Ocean's 8" a anunțat vestea pe contul sau de pe rețeaua…

- A mintit ca a facut cununia civila, iar oamenii si-au dat seama dupa ce au vazut fotografiile de la adevarata ceremonie. Acum, a venit si explicatia mult dorita. Mirela Banias, fosta concurenta la Insula Iubirii a dezvaluit de ce a ales sa le spuna tuturor ca s-a casatorit aucm cateva luni, desi nu…

- Lumea virtuala a utilizatorilor de Facebook si Instagram s-a naruit pe 3 iulie 2019, cand platformele nu mai afisau imaginile incarcate, ceea ce a starnit frustrare, dar si foarte multe glume.