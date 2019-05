Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare hidrologica de Cod Galben pentru intervalul 20 mai 2019, ora 14:00 – 21 mai 2019, ora 24:00. Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Hidrologii au emis, joi, o noua avertizare Cod galben de inundatii ce vizeaza noua bazine hidrografice de pe raza a 15 judete, valabila pana vineri dupa-amiaza, potrivit Agerpres. Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 16 mai, ora 14:00 - 17…

- Avertizare pentru locuitorii din lunca Prutului. In urmatoarele zile, nivelul apei in lacul de acumulare Costești-Stanca va creste cu cel putin un metru, iar din aceasta cauza, raul Prut s-ar putea revarsa in perimetrul localitatii Costesti din Raionul Rascani si satul

- Situația hidrologica din județul Timiș este cat se poate de neplacuta, numeroase zone, aflate in diferite stadii de alerta, fiind monitorizate de autoritați. The post Imagini care dau fiori, din zonele in care exista pericol de inundații, in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multe rauri din 14 bazine hidrografice din zona Transilvaniei se afla sub Cod galben de inundatii pana luni dupa-amiaza, conform unei atentionari emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), scrie Agerpres. Astfel, pana la ora 16:00, se vor semnala scurgeri…

- Avertizare ANPC! Tone de produse neconforme retrase din rafturile hipermarketurilor. In urma acțiunilor de control efectuate in perioada 28.02.-01.03.2019 de echipe de comisari ai Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la 28 de operatorii economici din domeniul hypermarketuri-supermarketuri,…