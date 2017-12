Stiri pe aceeasi tema

- Florile Dalbe, Trei Pastori, Afara ninge liniștit, Linu-i lin, Sfanta-i sara de Craciun etc., cu alte cuvinte, „cel mai frumos obicei creștinesc și romanesc, acela de a merge sa urezi de bine, pentru sarbatori, celor dragi; faceți asta și o sa va simțiți mult mai bine sufletește; eu nu doar cant, eu…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania.”Investigatia vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in…

- Profesoara Valeria Moisa împarte palme în stânga si în dreapta la elevi. Mai grav: unii au fost loviti cu capul în gura sau strânsi de gât pâna au ramas semne.

- "Eu am venit cu un scop anume care trebuie indeplinit, dus pana la capat. Eu vreau sa vedem unde e inmormantat și sa vedem daca e, intr-adevar, fara cap, cum zice dumnealui ca așa au circulat legendele la vremea respectiva. Și sa-l duc acasa sa-l inmormantez creștinește. Sa fim impacat cu lucrul…

- Sase persoane, intre care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie in care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la Urgenta spitalului din localitate pentru investigatii si ingrijiri…

- Tristețe mare in sportul romanesc. Un mare voleibalist al Universitatii Craiova s-a stins din viața, sambata, in urma unui accident rutier care s-a petrecut in localitatea Butoiesti, din Judetul Mehedinti.

- Fostul arbitru constantean de box, Suat Ibraim, este de parere ca unul dintre motivele pentru care „nobila arta” se afla intr-un con de umbra in Romania este reprezentat de reducerea dramatica a ariei de selectie din scoli si licee. „Nu ai cum sa ai pugilisti de valoare daca nu ai cluburi puternice.…

- Presedinte al organizatiei de tineret a Aliantei pentru Restaurarea Monarhiei si autor al unei carti despre Regele Mihai, Tudor Visan-Miu (22 de ani) a vorbit pentru Adevarul despre cum vede el viitorul monarhiei si ce l-a motivat sa devina monarhist.

- In fiecare an, copii din intreaga lume, ajutați probabil de parinți, scriu scrisori pentru Moș Craciun. Aceasta tradiție este una foarte importanta pentru sarbatorile de iarna, mai ales ca altfel copiii pot sa fie siguri ca dorințele lor au ajuns la cine trebuie. Moș Craciun are parte de ajutoare in…

- In speranța ca va mai limita riscurile, ministerul Comunicațiilor, impreuna cu UNICEF, incearca sa-i invețe pe parinți cum sa-și protejeze copiii in mediul online. Romania are internet de mare putere, cum puține țari din lume mai au. Dar și sute de copii care au acces nelimitat la tehnologia moderna.…

- Romania are internet de mare putere, cum puține țari din lume mai au. Dar și sute de copii care au acces nelimitat la tehnologia moderna. Iar raufacatorii profita din plin de asta și transmit pe internet momentele in care ii abuzeaza pe micuți.

- Valea Prahovei cu cele trei statiuni montane ale sale, Sinaia, Busteni si Azuga, a inceput sa conteze cu adevarat pe harta industriei autohtone odata cu decizia familiei regale de a-si construi la poalele muntilor Bucegi resedinta de vara.

- De doua luni, la fiecare doua saptamani, imunologilor pediatri li se spune ca vor primi imunoglobuline pentru a-i trata pe pacienti. Romania se confrunta cu a doua criza de imunoglobuline, care a produs deja un deces in randul adultilor, dupa cea de acum patru ani, cand din cauza unor incurcaturi birocratice,…

- Niște acuzații ciudate, niciodata demonstrate, au rupt in bucați o familie de romani care traia liniștita in orașelul norvegian Naustdal. Pentru ca nu s-ar fi purtat bine cu micuții lor, soții Ruth și Marius Bodnariu au fost crunt pedepsiți: autoritațile locale le-au luat toți cei cinci copilași. Dupa…

- Liga Profesionsita de Fotbal a anuntat cu tristete trecerea in nefiinta a celui care a fost Valer Sulea, membru in corpul de observatori LPF. Fost fotbalist de mare valoare, Valer Sulea a debutat pe prima scena pe data de 2 august 1980, intr-un meci FCM Brasov – FCM Galati 2-1.

- Shaorma ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana la inițiativa socialiștilor și verzilor din Parlamentul European. La fel s-ar putea intampla cu kebabul, daca solicitarile celor doua grupuri politice vor fi adoptate. In Uniunea Europeana se consuma zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și…

- Copiii romanilor plecati la munca in straintate pot beneficia de alocatii din partea tarii in care lucreaza, indiferent daca au copiii impreuna cu ei sau nu. Autoritatile din Romania sustin ca putini cetateni fac acest lucru. Astfel, romanii care lucreaza legal intr-un stat membru al Uniunii Europene…

- X FACTOR. Astfel, deși este cunoscut in lumea muzicii din Romania și a fost prezent pana acum in competiții precum Cerbul de Aur sau Eurovision, Cristi este descurajat de rezultate, așa ca a decis sa participe la audițiile "X Factor" ca un ultim "examen" al carierei sale. Artistul recunoaște…

- Profesorii si parintii sunt revoltati deoarece au aflat din presa despre desfiintarea colegiului. Ei sunt ingrijorati deoarece copiii lor vor fi repartizati la alte licee. Parintii se plang si de atitudinea pe care inspectoarea a avut-o fata de copiii lor. "De fiecare data cand ne-a…

- Modificarile fiscale adoptate recent afecteaza economia, in ansamblul ei, dar si fiecare sector in parte in mod specific. Pentru piata de capital, modificarile cu cel mai mare impact sunt reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si schimbarea bazei de calcul pentru contributiile se sanatate.…

- Circa 10% dintre copii, la nivel mondial, prezinta tulburari de invațare, iar intre 3% și 5% sunt cazuri grave, in timp ce in Romania se estimeaza ca ar exista aproximativ 250.000 de astfel de copii, atrage atenția Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), intr-un comunicat remis marți…

- Producatorul de motounelte Viking, care face parte din portofoliul gru­pului german Stihl, va renunta trep­tat la brandul Viking în perioada urma­toare, toate produsele urmând sa fie trecute sub brandul Stihl, dupa ce pro­ducatorii au constatat ca moto­uneltele sub…

- Dezvaluire uluitoare venita din Rusia! Postul de televiziune „Rusia 24” a realizat un reportaj despre sportivi aparținand Academiei de lupte Mindiasvili, care ar fi fost implicați in acte de banditism si terorism. Printre numele implicate se numara și cel al lui Albert Saritov, cel care la Jocurile…

- Absolvenții care au studiat la buget ar putea fi obligați sa se angajeze in țara. Ministerul Educatiei este preocupat de plecarea din tara, de obicei la munca in alte state UE, a romanilor cu studii superioare si nu exclude ca, „in masura in care va fi posibil”, sa fie puse in dezbatere masuri care…

- "Ma bucur ca astazi, de Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, peste tot in lume și in Romania copiii 'preiau puterea' și iși spun punctul de vedere. Cred ca ar trebui sa se intample mai des acest lucru. De ce? Pentru ca noi, adulții, vorbim mai mult pentru ziua de astazi — adica pentru prezent…

- NEWS ALERT Alerta meteo de ninsori si vant puternic la munte. Va ninge slab si in nord-vestul si centrul tarii Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de ninsori si vant puternic pentru zonele montane, valabila din aceasta noapte, de la ora 03.00 si pana miercuri, la…

- Copiii din Romania (49,2%) sunt cei mai expusi din Uniunea Europeana (UE) la riscul saraciei si al excluziunii sociale, fiind urmati de cei din Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%) si Ungaria (33,6%), potrivit datelor din 2016 publicate, luni, intr-un raport al Eurostat. La polul opus, statele…

- Cei mai multi dintre noi doar ne imaginam cum se vede lumea de la 2.000 de metri inaltime. Altii au transformat visele in realitate si, de fiecare data cand timpul le permite, se avanta in inaltul cerului. Oameni normali, cu vieti si meserii obisnuite, zeci de romani au devenit piloti amatori, din pasiune…

- Liderul WTA, Simona Halep, asista la meciul amical al Romaniei cu Olanda, de pe Arena Nationala. Jucatoarea de tenis a spus ca are incredere in selectionerul Cosmin Contra, pe care l-a cunoscut personal de curand. "Am incredere in Cosmin Contra. L-am cunoscut nu demult, l-am vazut cum joaca tenis,…

- U-BT se bate cu Dinamo Tbilisi in Europe Cup. ”Doar cu o victorie ne pastram șansele la locul 1” Campioana Romaniei la baschet masculin, U-BT Cluj, primește vizita lui Dinamo Tbilisi. Partida este programata miercuri, de la ora 19:00, la Sala Polivalenta din Cluj, in etapa a cincea din grupele Fiba…

- Liliana Hoarta, o asistenta medicala comunitara din judetul Bacau, a fost felicitata de reprezentantul UNICEF in Romania pentru a ca reusit sa promoveze vaccinarea excelent in cele 14 sate ale comunei in care lucreaza.

- FSCB a fost lovita, din nou, de un scandal urias! O bataie de pomina, cu personaje celebre, a avut loc la sfarsitul acestei saptamani, in LOFT. Protagonistii, personaje binecunoscute in lumea mondena, precum Meme Stoica, ”ginerele” lui, adica fiul temutului „Sefu”, si bogyguarzii din club. Miza conflictului…

- Noutatea acestui eveniment consta in faptul ca vor fi expuse si fotografii ale copiilor din institutiile de plasament din judet. Mentionam faptul ca ca fotogarful Florescu a crescut in orfelinatele din judetul Iasi, copilaria acestuia fiind una dureroasa. „Ne propunem ca in fiecare zi sau cat se poate…

- Barbara Deppert Lippitz, arheolog și probabil cel mai mare expert in aur din Europa, a uimit pe toata lumea cu declarațiile ei, intr-un intrerviu acordat revistei Formula As, despre Romania si despre romani.

- Din pacate, zvonurile aparute in ultima perioada s-au confirmat. CS Phoenix Galati, singurul club cu piramida completa din Romania a anuntat joi intr-o conferinta de presa retragerea celor doua echipe feminine din Liga Nationala si Liga 1. „V-am chemat in aceasta conferinta de presa pentru a va anunta…

- Peste 100 de persoane au protestat, duminica dupa-amiaza, in Piata Constitutiei din Capitala, ei fiind nemultumiti de proiectul privind legea vaccinarii si spunand ca actul normativ este discrimantoriu si incalca Constitutia. „In momentul in care tu negi Constitutia care spune ca toti copiii au dreptul…

- Nunta la inalțime! Flaviu Cernescu și aleasa inimii sale au urcat pe cel mai inalt coș de fum industrial din Romania și s-au imbracat in mire și mireasa. Aventura lor a fost filmata și face inconjurul internetului. Cunoscut drept „Balaurul din Banat”, ajuns celebru pentru aventurile lui extreme, banațeanul…

- Averea virtuala face furori si in Romania. Copiii bogati ai Bucurestiului se alatura celor din Moscova, Dubai sau New York. Isi etaleaza bogatia pe un grup de pe reteaua Instagram, acolo unde orice click te duce catre un maserati, un lamborghini sau chiar un yacht.

- Romanii care muncesc legal intr-un stat membru al Uniunii Europene pot primi o suma de bani din țara in care lucreaza Atata timp cat lucrați, inseamna ca va platiți contribuțiile de asigurari sociale in acea țara. Automat, aveți dreptul sa cereți alocația pentru copii platita de acel stat, chiar daca…

- Iulia Vantur și Salman Khan au ales sa pastreze discreția atunci cand vine vorba de relația lor. Fosta prezentatoare TV, recent intoarsa in Romania, a marturisit cum a inceput relația dintre ea și actorul indian.

- Renumitul robot Titan a fost adus pentru a doua oara in Romania. Dupa ce in urma cu doi ani a participat la inaugurarea unui mall din Bucuresti, acum Titan a facut intretinut atmosfera la expozitie Design in the Age of Intelligence de la Timisoara.

- Ioan Valeriu Achiriloaie are 27 de ani, este reprezentant al clubului ASC Corona Brașov și in prezent este cel mai bun schior alpin pe care il are Romania. A participat la Jocurile Olimpice de la Soci, s-a calificat și pentru Jocurile Olimpice din Coreea de Sud de anul viitor, iar acum concureaza la…

- 'PSRM solicita declararea ex-președintelui Romaniei, Traian Basescu, care intervine in treburile interne ale unei țari suverane, persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova', se spune in declarația socialiștilor moldoveni, data publicitații in Tribuna.md, insa fara a se face referiri la acțiuni…

- Cont pe retelele de socializare, doar cu acordul parintilor. Astfel ca, incepand cu data de 25 mai 2018, adolescenții in varsta de 16 ani, vor avea nevoie de acordul parinților pentru a-și crea conturi pe rețelele de socializare. Acest act normativ european se va aplica și in Romania, in mod direct…

- Fostul internațional Gica Popescu marturisește ca experiența condamnarii și cele 20 de luni petrecute in inchisoare i-au schimbat gandirea și viața. Cum priviți acum condamnarea și perioada petrecuta in inchisoare? Mi-e greu... Așa sa se faca justiția in Romania... Pacat ca s-a pierdut o oportunitate…

- Copiii și parinții pot vedea clar diferențele dintre școala romaneasca și cea din Franța sau Suedia vizitand o expoziție de abecedare deschisa in București. Sara incepe sa rasfoiasca serioasa manualele inșirate pe mese. Trece intai printre cele romanești. Se oprește la cel de pe care a invațat ea alfabetul.…

- Copiii de etnie tatara vor studia, și in acest an școlar, limba materna, cursurile urmand sa se defașoare in sediile din județul Constanța ale Uniunii Democrate a Tatarilor Turco Musulmani din Romania (UDTTMR).