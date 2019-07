Jegul taximetristilor din Romania. Statul corupt zelos si intransigent

In Romania taximetristul este exponentul Prostiei si reprezentantul Nesimtirii la masa problemelor reale de zi cu zi. Este fratele cocalar al Vioricai Dancila si varul smecher al lui Valcov. Are tupeu, vorbeste tare, asculta manele si in timpul liber scuipa seminte… [citeste mai departe]