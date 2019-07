Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul rundei a doua se disputa duminica seara, pe Arena Naționala, de la ora 21.00. VINERIAFC Hermannstadt - Gaz Metan Medias 0-2Chindia Targoviște - FC Viitorul 0-1 SAMBATAFC Botosani - FC Voluntari 4-1Academica Clinceni - CFR 1907 Cluj 1-4 DUMINICA18.00 CSM Politehnica Iasi - AFC Astra Giurgiu21.00…

- LIGA 1 ETAPA 1. Iata programul meciurilor si transmiisile TV Liga 1, noul sezon incepe derby-ul Viitorul-Dinamo. Cand se joaca "eternul derby", programul complet al meciurilor Vineri, 12 iulie Ora 18:30 FC Voluntari - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 13 iulie Ora…

- FC Viitorul va debuta in editia 2019 2020 a Ligii 1 in compania lui Dinamo, partida din etapa intai fiind programata la Ovidiu, luni, 15 iulie, de la ora 21.00. In runda secunda, echipa lui Gica Hagi va evolua in deplasare, contra nou promovatei Chindia Targoviste, vineri, 19 iulie, de la ora 21.00.…

- * Gaz Metan Medias a terminat la egalitate cu Politehnica Iasi, 1-1 (0-0), marti seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 10-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. * FC Botosani a invins-o in deplasare pe Dunarea Calarasi cu scorul de 2-0 (2-0), intr-un meci disputat marti in etapa a 10-a…

- CFR Cluj a surclasat-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 5-1 (1-0), luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 8-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Campioana s-a impus prin golurile marcate de Billel Omrani (15), Damjan Djokovic (59, 73), Florin Bejan (80, autogol) si Ovidiu Hoban (87). Punctul…

- FC Voluntari a remizat acasa cu Politehnica Iasi, scor 0-0, duminica, in etapa a 8-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Portarul Denis Rusu i-a salvat de mai multe ori pe ieseni in aceasta partida. Oaspetii au avut o bara prin Deac in minutul 83. In ultimele cinci etape, FC Voluntari are trei egaluri…