Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, a criticat "lipsa de intensitate" din jocul elevilor sai, invinsi fara drept de apel miercuri seara, pe terenul formatiei Paris Saint-Germain (0-3), in prima etapa a Ligii Campionilor la fotbal.



"Cu siguranta, nu a fost o seara buna pentru noi. PSG ne-a depasit in toate compartimentele, insa ceea m-a deranjat cel mai mult a fost lipsa noastra de intensitate in joc, iar la acel nivel al competitiei acest lucru nu este posibil. Asa ca ne-au pus foarte repede in dificultate. Am inceput bine prima repriza, insa am fost depasiti rapid la mijlocul…