Fotbal – Liga a III-a: Minerul Baia Mare face egal acasa cu ACS Unu Fotbal Gloria

Intr-un joc contand pentru etapa a 27-a a seriei 5 din Liga a III-a la fotbal, Minerul Baia Mare a remizat marti, 7 mai, pe teren propriu, cu formatia ACS Unu Fotbal Gloria, scor 1-1 (1-0). Desi au deschis scorul in minutul 15 prin Sandu Bococi, baimarenii nu au reusit sa pastreze toate cele trei puncte puse in joc, fiind egalati aproape de final, dupa un gol al lui Marius Curtuius, in minutul 83. Minerul ramane pe locul 3 in clasament, cu 51 de puncte, avand doua avans fata de locul 4 (Olimpic Cetate Rasnov) si fara nicio sansa la locul 2. Etapa viitoare, baimarenii vor juca in deplasare la liderul…