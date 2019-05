Stiri pe aceeasi tema

- Nasser al-Khelaifi, presedintele clubului francez de fotbal Paris Saint-Germain, a fost pus sub acuzare pentru coruptie in afacerea de atribuire suspecta a Campionatelor Mondiale de atletism 2019, informeaza cotidianul L'Equipe. Conducatorul qatarian a fost pus sub acuzare pentru "coruptie activa",…

- Tehnicianul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a fost dezamagit de rezultatul meciului cu FC Viitorul și urmarile lui, mai precis ratarea podiumului. L-a criticat pe Ferreira pentru gestul de la eliminare și a anunțat ca in zilele urmatoare se vor ...

- Fosta conducere a clubului Dunarea Calarasi este urmarita sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare, prevazuta de Articolul 295, Aliniatul 1 din Codul penal. Investigatia a pornit in urma cu doi ani, la solicitarea formulata de ziarul local Express de Calarasi.Nu e prima data cand…

- Bianca Mitulețu e iubita lui Sebastian Mladen, jucator crescut la Școala de Fotbal a lui Gica Popescu, care l-a vandut in 2008 la AS Roma. Fundașul central nu s-a adaptat și a revenit in Romania, la Chindia, apoi la Viitorul, care in 2017 l-a transferat definitiv. Ajuns la 27 de ani, stoperul s-a "așezat"…

- Sebastian Mladen a crescut la Școala de Fotbal a lui Gica Popescu, care l-a vandut in 2008 la AS Roma. Fundașul central nu s-a adaptat acolo și a revenit in Romania, la Chindia, apoi la Viitorul, care in 2017 l-a transferat definitiv. Ajuns la 27 de ani, stoperul pare ca și-a gasit liniștea la Viitorul,…

- Sositi in Banie cu prilejul intalnirii din aceasta seara, de pe „Ion Oblemenco“, Universitatea Craiova – FC Viitorul, din prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, Gica Popescu si Gica Hagi au mers, ca de fiecare data, in vizita la Academia ...

Arieșul Mihai Viteazu s-a impus astazi, scor 1-0, pe teren propriu, contra celor de la Viitorul 2014 Sopor, intr-un meci care a contat pentru etapa a XXII-a, din cadrul ligii a patra, zona Cluj.

- Daniel Stanciu, directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre situația echipei dupa victoria cu Viitorul, 1-0, și despre faptul ca in vestiar jucatorii au cerut sa le fie platite restanțele financiare. „Scandarea cu «Sa vina banii» apare mereu in astfel de cazuri. E vorba de banii pentru ultimele…