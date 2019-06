Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal feminin din Hexagon, dupa ce China a invins Africa de Sud cu scorul de 1-0, joi, la Paris, in Grupa B, relateaza AFP. Desi se afla in Grupa A, Franta a obtinut ''prin ricoseu''…

- Selectionata Germaniei, una dintre favorite, a invins formatia Spaniei cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri, la Valenciennes, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal feminin din Franta. Germania, campioana mondiala in 2003 si 2007, s-a impus prin golul reusit de Sara Daebritz (42). Fara vedeta sa Dzsenifer…

- Un milion de bilete de intrare la meciurile din cadrul Cupei Mondiale de fotbal feminin, editia 2019, care are loc in Franta, au fost vandute pana acum, au anuntat marti organizatorii, citati de AFP.

- Selectionata Canadei, aflata pe locul 4 in clasamentul FIFA, a invins reprezentativa Camerunului cu scorul de 1-0, luni, la Montpellier, intr-un meci din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal feminin din Franta.

- Meciul de deschidere al Cupei Mondiale la fotbal feminin, de vineri seara, dintre Franta si Coreea de Sud, a avut o audienta record in Hexagon, de 9,83 milioane telespectatori, potrivit unei cercetari prezentate de Reuters. Conform sursei, a fost cea mai mare audienta TV la o partida de…

- Selectionatele Frantei si Coreei de Sud vor disputa, vineri, la Paris (ora 22:00), meciul care va deschide a opta editie a Cupei Mondiale feminine de fotbal, care va avea loc in Hexagon, intre 7 iunie si 7 iulie. In cele sapte editii de pana acum, echipa SUA a cucerit titlul de trei ori (1991, 1999,…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. Sferturi de finala 23 mai 17.15 Canada - Elveția 2-2 Cele mai mai surprize din…

