Stiri pe aceeasi tema

- Presa de stat chineza spune ca fostul șef al Interpol, Meng Hongwei, și-a recunoscut vina in timpul unei audieri judecatorești de joi, el fiind acuzat de procurori ca a luat mite in valoare totala de 14,5 milioane de yuani (2,11 milioane de dolari), transmite Reuters.

- Procurori chinezi au formulat luna aceasta acuzatii oficiale impotriva lui Meng, invinuindu-l de abuz de putere si luare de mita.In martie, Partidul Comunist aflat la putere in China a anuntat ca propria sa investigatie cu privire la Meng a dezvaluit ca acesta a cheltuit sume "extravagante"…

- Fostul sef al Interpol, chinezul Meng Hongwei, a fost acuzat de justitia din tara sa ca a ''profitat'' de diferitele sale functii din trecut pentru a lua mita in cantitati semnificative, relateaza AFP. In septembrie 2018, Meng Hongwei, in varsta de 65 de ani, a plecat de la Lyon, unde…

- In septembrie 2018, Meng Hongwei, in varsta de 65 de ani, a plecat de la Lyon, unde este sediul Interpol, intr-o calatorie in tara sa si a disparut fara urma. Mult timp nu s-a stiut nimic despre soarta lui, dar in final a fost confirmata arestarea sa de catre autoritatile chineze. In luna…

- Autoritatile chineze l-au arestat pe fostul sef al Interpol Meng Hongwei, ex-ministru adjunct al securitatii publice in China, sub suspiciunea de luare de mita, a comunicat miercuri Procuratura Suprema a Poporului (SPP), informeaza Xinhua si dpa. Cazul lui Meng a fost transmis procurorilor pentru investigatii si…

- Autoritatile ruse au decis sa elibereze aproape 100 de balene tinute in captivitate in Orientul Indepartat, a anuntat luni guvernatorul provinciei Primorie, potrivit agentiei de presa TASS, citata de Reuters. Imagini cu acele balene, obligate sa traiasca inghesuite in tarcuri amenajate…

- Anul trecut, Interpol, organizatia de coordonare politieneasca internationala cu sediul in Franta, a spus ca Meng Hongwei a demisionat din functia de presedinte dupa ce autoritatile franceze au fost anuntate ca el a fost dat disparut de sotia sa dupa o vizita in China. Meng Hongwei se face vinovat…

- Fostul sef chinez al Interpol, care a demisionat in octombrie, se face vinovat de 'grave incalcari' ale disciplinei Partidului Comunist Chinez (PCC) si va fi judecat, au anuntat miercuri serviciile de inspectie ale partidului unic aflat la putere la Beijing, relateaza AFP si Reuters. Meng Hongwei,…