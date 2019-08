Stiri pe aceeasi tema

- Fostul adjunct din IPJ Olt, Nicolae Alexe, s-a prezentat, miercuri, la Secția de anchetare a magistraților, pentru a fi audiat in dosarul pentru abuz in serviciu, deschis de procurorii structurii in cazul crimelor din Caracal. Acesta a refuzat sa dea declarații la intrarea in sediul Secției. Nicolae…

- Fostul adjunct din IPJ Olt Nicolae Alexe s-a prezentat, miercuri, la Secția de anchetare a magistraților, pentru a fi audiat in dosarul pentru abuz in serviciu, deschis de procurorii structurii in cazul crimelor din Caracal.Nicolae Alexe, fostul adjunct din Inspectoratul de Poliție din Olt,…

- Mai mulți polițiști care au intervenit in cazul dispariției Alexandrei au fost audiați, sambata, de procurorii Secției pentru anchetarea magistraților, care au deschis dosar penal pentru abuz in serviciu. La plecare, aceștia au precizat doar ca au fost audiați ca martori și nu pot oferi alte detalii,…

- Membrii aleși ai CSM, Victor Alistar și Romeo Chelariu, reprezentanți ai societații civile, solicita Vicepreședintelui procuror Nicolae Solomon sa convoace de urgența Secția pentru procurori a CSM pentru a discuta modul in care parchetele gestioneaza infracțiunile impotriva persoanei, la care sa…

- Procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor, care au deschis un dosar penal, au audiat parintii Alexandrei si pe cei ai Luizei, pentru a relata, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor disparute, precizeaza surse judiciare.

- Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) au cerut, miercuri, de la DIICOT Craiova dosarele crimelor din Caracal in copie certificata. Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) ancheteaza modul in care procurorii…

- Procurorul Nicolae Solomon, vicepreședintele CSM, a declarat dupa discuțiile cu delegația MCV, ca și-a spus opinia privind Secția de anchetare a magistraților și ca a subliniat ca sunt controverse in jurul acestei structuri.„Mi-am spus opinia in secția pentru procurori - avem rezerve in privința…

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, s-a prezentat joi la Sectia de anchetare a magistratilor, pentru audieri in dosarul Laurei Codruta Kovesi privind extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia.