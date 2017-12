Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, aflat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare. IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului…

- Potrivit verificarilor, poliția a stabilit ca Radu Mazare a plecat din țara chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Fostul edil al Constanței a fugit din țara, in Madagascar. Practic, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1.040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend 2017,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a grabit, joi, sa critice modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala, deși acestea nu au ajuns sa fie discutate nici macar in Comisia parlamentara. Intr-un comunicat de presa, DNA sustine ca modificarile Codurilor Penale dezbatute in Comisia Speciala…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, in Buenos Aires, Argentina. Potrivit Poliției Romane, schimbul de date și informații a avut loc prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Fostul candidat independent la Primaria Sectorului 6, Ștefan Florescu, nu se dezice de actele sale umanitare și de apropierea fața de tradițiile romanești, așa cum și-a obișnuit electoratul in campania pentru alegerile locale de anul trecut. Ieșit din peisajul politic, dar și din atenția publica dupa…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1.450 la 1.900 de lei, a transmis Executivul intr-un comunicat de presa. “Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este…

- Ambasada Marii Britanii la București provește cu atenție procesul de modificare a legilor justiției desfașurat in Parlamentul Romaniei, precizand ca „este responsabilitatea Romaniei sa decida cu privire la legislatia proprie, in conformitate cu Constitutia si cu procedurile parlamentare”. „Speram ca…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Senatorul Șerban Nicolae a reacționat și el la adresa Departamentului de Stat al SUA și, in special, la adresa ambasadorului american Hans Klemm, dupa ce colegul sau de partid, Florin Iordache, a raspuns criticilor venite printr-o declarație publica de la Washington. Șerban Nicolae spune ca mesajul…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, marți, la Parlament, un atac dur la adresa DNA. “DNA a devenit un jalnic instrument politic. Tot ceea ce face DNA in ultima perioada devine limpede ca lumina zilei ca face justiție selectiva și ca …Nu mai am niciun fel de indoiala. Din ce in…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Vremea va fi inchisa la acest sfarsit de saptamana, cu maxime cuprinse intre 4 si 13 grade Celsius. Ciclonul “Olaf” care ar fi trebuit sa ajunga in Romania in cursul zilei de sambata s-a stins si un alt ciclon, denumit “Peter”, il va inlocui, potrivit meteorologilor ANM. „Vremea va fi, in general, inchisa…

- Un lider extremist sarb, care a participat de partea separatistilor pro-rusi la conflictul din Ucraina și care a incercat sa spioneze obiective militare ale NATO in Romania, a fost prins de SRI și declarat indezirabil pe teritoriul țarii noastre pentru o perioada de 15 ani. Marți seara, purtatorul de…

- Investițiile straine directe au crescut cu 1,36% in primele noua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2016, la 3,352 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei, date luni publicitații. “Investițiile directe ale nerezidenților in Romania au insumat 3,352 miliarde…

- Magistrații Curții Supreme au admis, luni, recursul Cameliei Bogdan și pe cel al Asociației Forumul Judecatorilor din Romania la decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 8 februarie anul acesta, prin care Bogdan a fost exclusa din magistratura. Primul termen al procesului a fost stabilit…

- Grupul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a semnat un acord cu Damen Shipyards privind vanzarea participației sale de 51% in subsidiara sa din Romania – șantierul naval Mangalia (Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), pentru 29 de miliarde woni (25,87 milioane de dolari),…

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative privind modificarea Legilor justiției, acuzandu-l voalat pe ministrul Tudorel Toader ca i-a indus in eroare pe oficialii…

- Candidații care au susținut examenul pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii au oferit o serie de „perle” la interviul de admitere. Deși sunt amuzante, „perlele” scoase pe gura de candidați ridica serioase semne de intrebare asupra viitorului magistraturii in Romania. Ele au fost scoase…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate și doar doua alte formațiuni politice – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Democrat (PDM) – ar mai putea accede in Parlament, potrivit unui sondaj dat…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat un punct de vedere despre jurisprudența și cadrul legislativ aplicabile in domeniul fraudelor in domeniul TVA, in contextul in care, de multe ori, sunt afectate companiile care acționeaza corect. Publicam textul integral semnat de Costin Manta, senior manager,…

- Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecatori marți in Manhattan, omorand opt persoane, dintre care șase straini, și ranind alte 11, in primul atentat comis la New York dupa 2001, potrivit agențiilor de presa internaționale. Printre cele opt persoane decedate se afla cinci argentinieni și un…

- In ultimele 30 de zile, autoritatile romane au impiedicat peste 40 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piața neagra din Romania, potrivit unui comunicat transmis marți de compania British American Tobacco. Valoarea capturilor se ridica la 20 milioane de lei și reprezinta aproximativ 30% din…

- Fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba, s-a prezentat, marti dimineata, la sediul DNA pentru audieri in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Saptamana trecuta, si fostul secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne in perioada in care institutia era condusa de Gabriel Oprea, Ilie Botos,…

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a declarat, in plenul Camerei Deputatilor, ca, la 30 septembrie, valoarea arieratelor nerecuperabile din TVA reprezenta 7,1 miliarde de lei. Mișa crede ca plata defalcata a taxei va pune pe picior de egalitate contribuabilii, prin combaterea concurentei neloiale. “Diferenta…

- Ponderea cetațenilor UE care considera ca țara lor a beneficiat de apartenența la Uniunea Europeana este de 64%, inregistrandu-se o creștere cu patru puncte procentuale fața de rezultatele din octombrie 2016, potrivit unui sondaj publicat de Parlamentul European. Rezultatele celui mai recent sondaj…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a intrebat-o, marți, la Bruxelles, pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, daca s-a aflat in noaptea alegerilor din 2009, in sufrageria lui Gabriel Oprea. Kovesi a participat, marți, la o conferința cu tema “Lecții de invațat din Romania: schimb de bune practici intre autoritațile…

- Un atentat terorist a avut loc, sambata dupa-amiaza, in capitala Angliei, Londra, dupa ce un individ a intrat cu mașina intr-o mulțime de oameni. Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat pe trotuarul din fața Muzeului de Istorie Naturala din Londra, informeaza sambata presa locala,…

- Romania ramane statul membru care inregistreaza cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2%, aceasta traducandu-se intr-o suma neincasata de aproximativ 7,7 miliarde de euro, potrivit unui comunicat de presa al companiei de consultanța PwC, care citeaza un studiu al Comisiei Europene, ce cuprinde…

- Romania risca declanșarea unei proceduri de infringement pentru incalcarea directivelor europene daca va implementa plata defalcata a TVA in mod obligatoriu pentru toate firmele, a declarat, marți, Bogdan Anghel, membru in boardul Consiliului Investitorilor Straini. Acesta a aratat ca, marți dimineața,…

- Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania (UNJR) i-a cerut, marți, ministrului justitiei Tudorel Toader, sa retraga din proiectul de modificare a legilor justiției orice referiri la Inspecția Judiciara, “pentru ca acestea sa faca obiectul unui proiect de lege distinct”. “Propunerea actuala, cu mutarea…

