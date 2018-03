Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Frantei Nicolas Sarkozy a fost retinut si era audiat marti la sediul Politiei Judiciare, la Nanterre, in legatura cu suspiciuni de finantare ilegala a campaniei sale prezidentiale din 2017, dezvaluie Le Monde si Mediapart,...

- Israelul a anuntat luni ca autoritatile au arestat un angajat al consulatului francez la Ierusalim, acesta fiind suspectat ca ar fi folosit un vehicul al misiunii diplomatice pentru a transporta arme palestinienilor aflati in Cisiordania, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Frontul National reunit în congres la Lille (nordul Frantei) i-a retras duminica titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, care e fondatorul acestui partid de extrema-dreapta. Tot duminica se va anunța și noul nume al Frontului Național, într-o încercare…

- Parlamentul Chinei a eliminat, duminica, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat, joi, ca Europa trebuie sa adopte un raspuns ferm la decizia presedintelui american Donald Trump de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Marine Le Pen, liderul formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, a fost inculpata dupa ce a postat pe Twitter imagini cu atrocitati comise de reteaua terorista Stat Islamic, fiind acuzata de distribuirea de mesaje violente care incita la terorism sau aduc atingere grava demnitatii umane. Actiunea…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de închisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, într-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluând agentia

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates, relateaza Reuters.

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a declarat joi ca a fost retinut de politie in timp ce pleca de la un cabinet stomatologic, relateaza Reuters si dpa. 'Ei ma duc undeva', a scris Navalnii pe Twitter....

- Aleksei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, a transmis pe Twitter ca a fost retinut joi de politie, la scurt timp dupa ce seful campaniei sale, Leonid Volkov, a anuntat ca la randul sau a fost retinut, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Potrivit unor noi dezvaluiri care au fost publicate miercuri in "Le Canard enchaine", Nicolas Sarkozy, fostul sef al statului, l-ar fi pus la punct pe Laurent Wauquiez, dar nu in mod pasnic, ci intr-o atmosfera de atacuri verbale presarata cu injuraturi. "Nenorocitule!", "rahatule!", "schimba-ti…

- Un mandat european de arestare a fost pus in executare de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiuni contra proprietatii, fapte comise in Italia. Schimbul de date si informatii…

- Doi tineri austrieci au fost acuzati ca intentionau sa ucida cat mai multi ofiteri de politie intr-un atac jihadist asupra unei sectii de politie dintr-o provincie din Austria, actiune comandata de un membru cecen al gruparii Statul Islamic, transmite marti Reuters, care citeaza documente judiciare.…

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, devenit lider de opozitie in Ucraina, a fost arestat luni la Kiev de forte speciale si dus intr-o directie necunoscuta, a declarat asociatul sau David Sakvarelidze, citat de unian.net, dupa ce purtatorul de cuvant al lui Saakasvili, citat de agentia Reuters,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,8 grade a avut loc luni dimineata in vestul Frantei, dar nu s-au inregistrat raniti, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.ro.Seismul s-a produs la ora locala 4.08 (5.

- In anul 2008, ministrul de Finanțe francez, Christine Lagarde, aproba efectuarea unei plați ilegale masive (400 mil. euro) spre un om de afaceri- prieten al șefului ei, președintele Franței, Nicolas Sarkozy.

- Comitetul Olimpic International (CIO) a decis sa nu ii invinte la Jocurile Olimpice de iarna la Pyeonchang pe sportivii rusi achitati de TAS. Dintre cei 28 de sportivi acuzati de dopaj la JO de la Soci din 2014 si achitati de TAS, 13 sunt inca in activitate si ar fi putut participa la competitia care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Federatia italiana de fotbal (FIGC), a carei adunare generala a avut loc luni, nu a reusit sa aleaga un nou presedinte în locul lui Carlo Tavecchio, care a demisionat în luna noiembrie, dupa ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondiala din acest an, informeaza Reuters. Dupa patru…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale.

- George Weah, fostul star al fotbalului international care a câstigat luna trecuta presedintia Liberiei, a promis luni sa lupte împotriva coruptiei endemice din tara sa, în cadrul ceremoniei de învestitura, relateaza Reuters. Mii de sustinatori si numerosi lideri…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca 'in niciun caz' statul francez 'nu va permite refacerea 'junglei' ' de la Calais, numele dat taberei cu 8.000 de migranti desfiintata in 2016 in orasul din nordul Frantei, si a cerut Marii Britanii sa ofere raspunsuri la solicitarile Frantei in legatura…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ia in considerare sa i se alature presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la forumul economic anual ce are loc la Davos, in ceea ce se poate dovedi a fi o confruntare epica, in ceea ce priveste viziunile asupra economiei mondiale, cu presedintele americii Donald…

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Un sofer din Franta care a consumat cantitati excesive de alcool si a parcurs cu masina de 17 ori acelasi sens giratoriu inainte de a fi tras pe dreapta de politia aflata pe urmele sale a declarat ca nu a oprit deoarece nu a auzit sirenele, informeaza Reuters. Cursa ametitoare nu a fost…

- Un om de afaceri francez, Alexandre Djouhri, a fost arestat la Londra duminica, in cadrul anchetei cu privire la o posibila finantare libiana a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, au declarat luni surse apropiate dosarului, scrie AFP.Djouhri a fost arestat de politisti britanici…

- Realizatorul de televiziune David Letterman va incepe, din 12 ianuarie, o emisiune pentru platforma Netflix, iar primul invitat este fostul presedinte SUA, Barack Obama.„My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman” va avea sase editii si va cuprinde interviuri cu actorul George…

- Un om a murit si alti 26 au fost raniti in urma unei furtuni puternice care a lovit, miercuri, teritoriul Frantei, iar zeci de mii de locuinte au ramas fara energie electrica, au anuntat autoritatile franceze, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, soldat cu 13 raniti, potrivit agentiilor ruse de presa, citate de Reuters.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA MARIA, la data faptelor presedinte al Autoritatii Electorale Permanente A.E.P. pentru savarsirea infractiunilor de: trafic de influenta…