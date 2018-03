Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director general al Romarm, Dan Tache, a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Brasov a decis marti, sa admita…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, chemat 'la raport',…

- Un barbat din judetul Suceava a primit o pedeapsa record, la care risca sa se adauge si alte condamnari din dosare inca nefinalizate.Potrivit Monitorul de Suceava, Ovidiu Rusu, un barbat din Radauti, a primit o sentinta uluitoare la Curtea de Apel Suceava: „Contopeste pedeapsa mai sus mentionata…

- Primarul comunei Costeiu, Petru Carebia, a fost achitat marti in dosarul penal in care era acuzat de infractiunea de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane. Carebia a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, in prima faza, de Judecatoria Lugoj, iar primarul din Costeiu a atacat…

- Tribunalul Brasov a dispus, in prima instanta, achitarea lui Sorin Blejnar, fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF , pentru infractiunea de sprijinire a unui grup infractional organizat. Conform portalului instantelor de judecata, magistratii au concluzionat ca nu exista probe…

- Judecatorii ieseni au luat o decizie in premiera in cursul zilei de miercuri, 14 martie, intr-un dosar privind un accident rutier soldat cu doi morti. Desi prima instanta stabilise ca soferul vinovat poate fi tras la raspundere pentru ucidere din culpa si l-a condamnat la 8 ani si 3 luni de inchisoare,…

- Mai multe gorjence si un barbat au fost condamnate definitiv de Curtea de Apel Craiova intr-un dosar care a vizat modul ilegal in care inculpatele au incasat ajutoare de somaj in urma cu circa un deceniu. In toamna anul...

- Fostul sef al Autoritații Naționale de Administrare Fiscala Sorin Blejnar, trimis in judecata pentru evaziune fiscala, spalare de bani și constituire sau sprijinire de grup infractional organizat,in dosarul “Motorina”, a fost achitat in prima instanța. Sentința a fost pronunțata de Tribunalul Brasov,…

- Tânarul de 21 de ani care a terorizat strada Garbau din cartierul Manaștur, a batut oameni și a tras cu pușca dupa un tânar, a fost condamnat definitiv la închisoare. Adrian Dragos Costa a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare cu executare.…

- Fostul director adjunct al Curtii de Conturi Timis, in prezent director al institutiei, a castigat procesul prin care a contestat o sanctiune disciplinara aplicata la reclamatia medicului Mihai Ionac de fosta conducere a Curtii de Conturi a Romaniei.

- In cadrul conferinței de azi, 3 martie 2018, primarul Catalin Cherecheș a facut cateva aprecieri despre relația profesionala cu fostul director general Vasile Barbul și activitatea acestuia de-a lungul celor 10 ani de activitate in Administrația Locala Baia Mare. Vezi ce a declarat primarul Catalin…

- Dumitru Sodolescu a fost desemnat in funcția de director general de catre consiliul de Administratie al Metrorex. Acesta l-a inlocuit pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, informeaza compania printr-un comunicat.

- La inceputul acestei luni, prof. Zoia Gabriela Bucovala a fost repusa in functia de inspector scolar general al ISJ Constanta, prin Ordinul de Ministru nr. 3157 din 1.02.2018.La sfarsitul lunii ianuarie, la Curtea de Apel Constanta s a dat pronuntarea in dosarul 587 36 2017, in procesul intentat de…

- Sorin Gal, director general al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), a declarat marti ca are informatii potrivit carora Ucraina intentioneaza sa privatizeze, intr-un an si jumatate, reteaua nationala de transport al gazelor. Un interes major pentru sistemul de transport din Ucraina il manifesta…

- Luni, 19 februarie 2018, Curtea de Apel Brașov a informat ca, in scopul de a facilita accesul la actul de justitie si judecarii cauzelor cu celeritate, incepand cu data 15 februarie 2018, Curtea de Apel Brașov a implementat aplicatia TDS (transmiterea datelor in sistem securizat), prin intermediul…

- Magistratii din Turnu Severin i-au condamnat la pedeapsa cu inchisoarea pe cei trei politisti si fosta directoare a Bancii Transilvania, care au obtinut mai multe credite bancare, folosindu-se de adeverinte false. Sentinta nu este definitiva. Judecatoria Drobeta Turnu Severin s-a pronuntat in dosarul…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI, Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Horia Georgescu si…

- Dan Dumitru Baciu a fost numit, luni, director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), a declarat, pentru AGERPRES, Ana State, purtatorul de cuvant al companiei. Dan Baciu va avea un mandat de patru luni, a precizat ea. Potrivit sursei citate, Dan Baciu…

- Umilinta autoritatilor in dosarul clanului Corduneanu continua. Dupa ce unul dintre lideri, Petronel, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Iasi, o alta informatie-bomba ii pune intr-o lumina proasta pe anchetatori. Marian Tiuga, cel care a fost condamnat la noua ani de inchisoare cu executare…

- Sentinta definitiva perfecta pentru unul dintre membrii clanului Corduneanu, Petronel. Acesta a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel intr-un dosar de crima organizata, cu toate ca, in prima instanta, primise 14 ani de inchisoare cu executare . (VEZI SI: Lovitura pentru clanul Cordunenilor! Unul…

- Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. "Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director general la CNCF CFR SA", au spus sursele citate de Agerpres. Cristi Ungurean a fost director general interimar la CFR SA din data…

- Postul ar fi infiintat special pentru un "servitor mut al unui sindicalist vestit", sustine Gelu Stefan Diaconu fara a da insa si numele acestuia. Gelu Stefan Diaconu aminteste si faptul ca in 2016 ar fi urmat sa se desfiinteze vreo 15-20 de birouri vamale fara activitate care aveau parte de personal…

- Fostul director general al CFR, Mihai Necolaiciuc, condamnat la 8 ani cu executare pentru abuz in serviciu, ramane in inchisoare, dupa ce Tribunalul Constanta a admis contestatia DNA la decizia Judecatoriei Medgidia, care dispusese eliberarea sa conditionata.

- Fostul vicepresedinte al ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, joi, in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta. Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a mentinut decizia Tribunalului Prahova, achitandu-l…

- Curtea de Apel Brasov a desfiintat hotararea judecatorului de camera premiliminara de la Tribunalul Brasov. Magistratii au constatat mai multe neregularitati la rechizitoriu si au respins mai multe probe. Procurorii trebuie sa remedieze erorile in cinci zile si sa decida daca mentin trimiterea in judecata…

- Curtea de Apel Brasov a constatat neregularitatea rechizitoriului DNA privind descrierea faptelor retinute in sarcina lui Cancescu. Instanta a dispus excluderea mai multor probe care au fost administrate pe langa lege. DNA a pus la dosarul lui Cancescu zeci de declaratii de martor si suspect din alte…

- Judecatoria Medgidia a admis propunerea de eliberare conditionata a lui Mihai Necolaiciuc, fost sef al CFR, formulata de Comisia pentru liberarea conditionata din cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Decizia nu este definitiva, ea fiind atacata la Tribunalul Constanta de procurorii Directiei Nationale…

- Instanța din Finlanda i-a achitat pe membrii grupului muzical suedez Far & Son („Tatal și Fiul“) Simon Gardenfors și Frej Larsson, care au fost acuzați ca au construit ilegal un club de gay improvizat pe teritoriul Insulelor Aland, aparținand administrației prezidențiale ruse. In decizia instanței se…

- Surpriza in dosarul in care executorul judecatoresc Cristinel Dominte este acuzat de DNA de abuz in serviciu. Achitat de prima instanta, executorul astepta solutia definitiva in dosar in urma cu doua zile. Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis insa sa repuna cauza pe rol si sa fie reluate dezbaterea…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Sentinta definitiva emisa de Curtea de Apel Timisoara in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli de catre Consiliul Judetean Timis, dosar in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, prevede si modul in care trebuie recuperate prejudiciul…

- Pentru fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, ultimii doi ani au insemnat un lung șir de infațișari la cele doua procese pe care le-a avut. Primul a debutat in 2015, la Tribunalul Timiș, fiind acuzat de abuz in serviciu impreuna cu alți noua inculpați, pentru aprobarea…

- Marius Ioana este noul director general al Romarm, companie din portofoliul Ministerului Economiei dedicata industriei de aparare, informeaza ministerul, pe pagina sa de Facebook. Marius Ioana il inlocuieste in functie pe Gheorge Stoica, care avusese mandat de director general interimar.…

- Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru trafic de influenta. "Procurorii din cadrul Directiei…

- Ziua de miercuri a fost una neagra pentru DNA. Zece persoane trimise în judecata de procurorii anticorupție au fost achitate în instanța. Printre cei care au fost achitați se numara primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, și Beatrice Radulescu, secretarul Primariei Sinaia, dosarul fiind…

- Bucuresti, 21 dec /Agerpres/ - Procurorii DNA Oradea au dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a fostului director general economic în Ministerul Mediului Georgeta Ionescu (fosta Munteanu), în prezent având aceeasi functie în Ministerul Muncii si Justitiei…

- Vlad Oprea, primarul statiunii Sinaia, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA din Ploiesti pentru abuz in serviciu. Sentinta nu este definitiva.

- Fostul primar al orasului Macin din judetul Tulcea, Andone Ichim, de la PSD, a fost achitat miercuri de Curtea de Apel Constanta, dupa ce fusese condamnat de Tribunalul Tulcea la doi ani de inchisoare cu suspendare, decizia instantei fiind definitiva. El fusese trimis in judecata de procurorii DNA,…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru ca l-au fi sustinut in functie pe seful Politiei. Judecatoarea Viorica…