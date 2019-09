Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte tunisian Zine El Abidine Ben Ali a fost spitalizat, din cauza unor probleme de sanatate grave, in Arabia Saudita, a anuntat joi avocatul sau, Mounir Ben Salha, relateaza Reuters.

- Robert Mugabe a fost primul presedinte pe care Zimbabwe l-a avut de la proclamarea independentei, in 1980. Nascut pe 21 februarie 1924, in ceea ce a fost Rhodesia, Mugabe a fost inchis mai mult de un deceniu fara sa fi fost judecat dupa ce a criticat guvernul din de acolo in 1964. In…

- Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) l-a desemnat, vineri, la Targu Mures, pe Kelemen Hunor candidat al UDMR la alegerile pentru Presedintia Romaniei. Kelemen Hunor a fost singura propunere formulata in cadrul Consiliului Consultativ reunit inaintea CRU. AGERPRES/(AS - autor: Dorina…

- Arabia Saudita se pregatea sa il inmormanteze luni pe printul Bandar ben Abdel Aziz, fratele cel mare al regelui Salman, decedat la varsta de 96 de ani, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Alteta Sa Regala printul Bandar ben Abdel Aziz Al-Saud a decedat" duminica, a transmis Palatul Regal intr-un…

- Summitul liderilor europeni de la Bruxelles asupra numirilor pentru posturile-cheie din UE a fost suspendat si va fi reluat marti, la ora 11:00 (09:00 GMT), a anuntat luni pe Twitter purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. Sefii de stat si…

- Premierul Viorica Dancila a castigat, la Congresul extraordinar, batalia pentru functia de presedinte al PSD, potrivit unor surse social-democrate. Eugen Teodorovici a fost ales presedinte executiv, iar Mihai Fifor - secretar general, precizeaza aceleasi surse. AGERPRES/(AS - autor: Dana…

- Ecaterina Andronescu, candidat la functia de presedinte al PSD, a declarat, sambata, ca a votat pentru o conducere a partidului care sa se intoarca cu fata la oameni. "Am votat pentru o conducere a PSD care sa se intoarca cu fata la oameni, sa isi asume responsabilitatea din alegeri si sa-si incheie…

- Fostul ministru de Interne Cristian David a fost achitat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Ady Ivascu)