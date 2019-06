Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in cadrul emisiunii "Agentia VIP", la Antena Stars, pentru a-si prezenta noul hit, denumit "Paradis", interpreta Andreea Balan si-a rupt din suflet si cateva din trairile pe care le-a experimentat in ultima perioada, deloc linistita din viata sa.

- Fosta soție a lui Mihai Constantinescu, Mihaela Constantinescu, a facut declarații despre starea artistului intr-un interviu pentru emisiunea Star Magazin, de la Antena Stars. Mihai Constantinescu este internat la Spitalul Floreasca.

- Suparata ca soțul ei iși jelea prea intens fosta nevasta, moarta acum cațiva ani, o femeie din Vaslui și-a luat partenerul la bataie. Și vorbim despre o bataie serioasa, in urma careia omul a ajuns la spital cu mai multe rani grave.

- S-a zvonit de multe ori ca s-au impacat, iar ultima vacanta petrecuta impreuna a ridicat semne de intrebare. Adevarul este ca Misha si Connect-R nu formeaza din nou un cuplu, ci o familie de dragul copilului pe care il au impreuna. Insa, toata lumea si-ar dori sa-i vada din nou ca inainte. Printre ei…

- Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf se iubesc de ani buni si au o relatie perfecta. Cei doi isi cresc impreuna copiii, sunt fericiti si impliniti. De asemenea, cei doi pot fi considerati cu usurinta un model pentru orice familie.

- Iasmina, fosta sotie a lui Cristian Daminuta, a trecut prin momente de cumpana, a incercat sa isi puna capat zilelor. Blonda a intrat in direct in cadrul emisiunii „Agentia VIP” din aceasta seara si a povestit pas cu pas tot ce s-a intamplat.

- Debbie Rowe, fosta sotie a lui Michael Jackson, a recunoscut ca cei doi copii ai artistului au ca tata un donator anonim. Debbie este mama lui Prince si Paris, care au fost conceputi prin inseminare artificiala,...

- „Daca as avea doar o carte de tras, de exemplu, as schimba ziua in care s-a nascut Leon si s-o fac pe fosta mea sotie sa nu mai plece la mare, ca Leon sa se fi nascut la Bucuresti prin cezariana daca era in ziua respectiva. Ea nu avea voie sa nasca natural, trebuia sa o faca prin cezariana si apoi…