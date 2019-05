Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Kirchner, presedinta a Argentinei intre 2007 si 2015 si candidata la functia de vicepresedinte, se prezinta marti la Buenos Aires in primul sau proces legat de abateri in atribuirea unor contracte publice in regiunea Patagonia, relateaza AFP. Kirchner, avocata, in varsta de 66 de ani, este…

- Judecatorii de instructie parizieni au ordonat trimiterea in instanta de judecata a fostului prim-ministru conservator francez Francois Fillon si a sotiei sale, Penelope, in dosarul referitor la angajarile fictive ale acesteia, au transmis marti surse judiciare, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Functionarii apropiati fostului guvernator al orasului irakian Mosul au deturnat fonduri publice in valoare de peste 60 de milioane de dolari, conform unui reprezentant al unei comisii guvernamentale anticoruptie, citat de AFP. Au fost recuperate numai sase milioane de dolari din cele 64 utilizate ilegal…

- Justitia rusa a plasat miercuri in detentie provizorie un fost ministru considerat un apropiat al sefului guvernului Dmitri Medvedev si acuzat de deturnare de fonduri si de faptul ca a profitat de functiile sale pentru a forma un "grup criminal", relateaza France Presse. Potrivit anchetatorilor, Mihail…

- Deputatul Florin Roman, vicepresedinte al PNL, acuza Partidul Social Democrat (PSD) de ”spalare de bani” si de ”deturnare de fonduri”. Faptele ar rezulta dintr-un raport de control al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) privind modul in care au fost cheltuiti banii primiti din subventiile acordate…

