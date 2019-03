Forţele siriene anunţă înfrângerea califatului Statului Islamic Purtatorul de cuvant al SDF, Mustafa Bali, a anuntat pe contul sau de Twitter "eliminarea totala a califatului autoproclamat" de Stat Islamic pe 29 iunie 2014 in orasul irakian Mosul.



"Fortele Democratice Siriene declara eliminarea totala a autoproclamatului califat si o infrangere teritoriala de 100% a Statului Islamic. In aceasta zi unica, comemoram mii de martiri ale caror eforturi au facut posibila aceasta victorie", a declarat purtatorul de cuvant citat de EFE.



