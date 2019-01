Ford ar putea produce la Craiova un SUV numit Puma - presă Al doilea model pe care Ford îl va produce la Craiova ar putea fi un SUV pe nume Puma, scrie publicația Automotive News care citeaza o companie franceza. În prezent, Ford produce aproape 600 de mașini EcoSport pe zi la Craiova și va adauga un al doilea model la final de 2019. Cu doua modele pe liniile de asamblare uzina ar putea depași 200.000 de mașini/an.



Pentru al doilea model, Ford a anunțat un plan de investiții de 200 milioane euro și de angajare a 1.500 de oameni.



Modelul ar putea fi un SUV bazat pe Fiesta și ar putea fi prezentat în septembrie, la Salonul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

