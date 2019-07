FMI, dominat inca de la infiintare de SUA si statele puternic industrializate din Europa, are datoria de a reflecta la cresterea puterii pietelor emergente, a spus David Lipton, intr-un discurs rostit la o conferinta organizata la Paris cu prilejul aniversarii a 75 de ani de la acordurile de la Bretton Woods. In 1944, la Bretton Woods au fost infiintate atat Banca Mondiala, cat si Fondul Monetar International.



"Centrele importante ale activitatii economice se vor modifica in urmatoarele decenii. Noile centre financiare isi vor spori importanta. Ar putea aparea chiar noi rezerve valutare",…