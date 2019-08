Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, regulile interne ale FMI cer ca directorul general sa aiba varsta sub 65 de ani in momentul preluarii postului si ca nu poate sa ocupe acelasi post dupa ce a implinit 70 de ani. Kristalina Georgieva, care anterior a ocupat postul de director general al Bancii Mondiale, a implinit 66 de…

- Premierul britanic, Boris Johnson, incearca sa obtina sprijinul SUA si al Chinei pentru ca fostul ministru britanic de Finante, George Osborne, sa fie desemnat viitorul director general al Fondului Monetar International (FMI). O sursă din apropierea acestui dosar a declarat pentru Bloomberg că…

- Boris Johnson va incerca sa profite de reuniunea G7 care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani la Biarritz, Franta, pentru a incerca sa convinga liderii mondiali, inclusiv pe presedintele SUA, Donald Trump, sa sprijine incercarea Marii Britanii de a-l desemna pe George Osborne drept succesor…

- Candidatii la succesiunea lui Christine Lagarde în fruntea Fondului Monetar International (FMI) vor putea sa-si anunte intentiile începând de luni si pâna pe 6 septembrie, a anuntat vineri institutia, precizând ca îsi va alege noul director general pâna la 4…

- Cu toate acestea, sursele citate de institutiile media NOS si Volkskrant sustin ca acest candidat este fostul ministru olandez de Finante, Jeroen Dijsselbloem. In varsta de 53 de ani, Jeroen Dijsselbloem a ocupat si postul de presedinte al Eurogroupului, grupul ministrilor de Finante din zona euro,…

- Deși mai multe personalitați europene doresc sa-i succeada doamnei Lagarde la conducerea FMI, dupa ce aceasta a fost numita la conducerea Bancii Centrale Europene, niciun favorit nu s-a impus pana la ora actuala. Circula insa o «lista scurta» de candidați la aceasta funcție care, in mod tradițional,…

- Fostul șef al Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, directorul general al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva și fostul premier finlandez Alexander Stubb, au fost propuși in mod informal pentru a candida la șefia Fondului Monetar Internațional, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Mai…

- Fostul șef al Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, directorul general al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva și fostul premier finlandez Alexander Stubb, au fost propuși în mod informal pentru a candida la șefia Fondului Monetar Internațional, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…