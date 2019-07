Florin Călinescu a intrat oficial în politică. A fost ales preşedintele Partidului Verde „Prin acest congres și prin alegerea ca președinte a actorului Florin Calinescu, verzii iși intaresc poziția pe plan politic romanesc și pornesc la drum puternici, increzatori pentru urmatoarele alegeri. Pe scena politicii romanești se simte lipsa unui partid verde, se dorește apariția culorii verzi in cantitați mari pe harta țarii, iar 2019 poate sa reprezinte un start puternic. Romanii s-au saturat de galben, roșu, albastru, de personalitați care au stat cocoțate pe diferite funcții, schimbandu-și culorile din 4 in 4 ani, pozand ca salvatorii națiunii, dar in realitate sunt niște slugi umile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Calinescu a fost ales sambata in funcția de președinte al Partidului Verde, formațiune ecologista care l-a susținut la prezidențiale pe Remus Cernea in 2009, a fost condusa de un fost deputat PSD și a avut protocol de colaborare cu USL in 2012 și l-a susținut pe Klaus Iohannis la prezidențiale…

- Liderii PNL, USR, PMP și Pro Romania au semnat joi acordul politic pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de președintele Klaus Iohannis. „Pe 26 mai au avut loc alegeri europarlamentare si formatiunile dumneavoastra au obtinut rezultate frumoase. In paralel cu alegerile, am convocat…

- Social-democratii se reunesc, joi, din nou in sedinta de Comitet Executiv National. Partidul trebuie sa modifice Statutul, pentru ca presedintele sa fie ales prin votul Congresului, si nu prin vot direct, de catre membrii partidului. La Congresul din 29 iunie vor fi alesi prin votul delegatilor presedintele,…

- Romanii ar putea vota și prin corespondența sau anticipat, pe parcursul a 7 zile la alegerile prezidențiale de la sfarșitul acestui an. Autoritatea Electorala Permanenta va prezenta saptamana viitoare Guvernului un proiect de OUG privind aceste schimbari, a anunțat președintele AEP. Președintele AEP,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca in ceea ce priveste cozile create la sectiile de votare din diaspora trebuie intrebati ambasadorii din acele tari.El a dat drept exemplu ambasadorii din Spania, Italia, Marea Britanie, numiți de președintele Klaus Iohannis. "Imi pare rau pentru…

- Romanii ii desemneaza duminica, 26 mai, pe cei 32 de reprezentanti in Parlamentul European. In acelasi timp, alegatorii pot raspunde la cele doua intrebari din cadrul referendumului initiat de presedintele Klaus Iohannis. „Adevarul“ va tine la curent cu prezenta la vot in judetul Calarasi, raportata…

- Klaus Iohannis a vorbit, la Craiova, despre guvernarea PSD, pe care o considera un eșec. Președintele a lasat sa se ințeleaga ca PSD va triumfa și duminica, pe 26 mai, la alegerile europarlamentare.”Ei vor pierde, la un moment dat, alegerile, și vor pleca cu buzunarele burdușite. Noi, romanii,…

- ”Într-un caz absolut deosebit va trebui sa se procedeze la restructurarea Guvernului”, astfel încât președintele Klaus Iohannis sa nu mai aiba posibilitatea de a refuza numirile de miniștri, a declarat la RFI liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Șeful statului a respins…