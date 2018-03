Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, a fost audiat, marți, timp de aproximativ opt ore, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații (SRI). “Am facut din SRI o instituție moderna, (…)am servit statul vertical, (…)am raspuns și intrebarilor unor…

- Narcisa Iorga a afirmat, in emisiunea ”Talk News” cu Denise Rifai, de la Realitatea TV, ca ”Pana acum nu mi s-a parut ca dl Manda nu ar fi transmis suficient de transparent comparativ cu alți președinți ai comisiilor SRI de pana acum, ce s-a discutat in Comisie. Eu nu cred ca generalul Coldea va…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Aceasta apartine unui fost judecator sau procuror, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, corespondentului…

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentant al USR in Comisia de control a activitatii SRI, a declarat, marti, faptul ca parlamentarii puterii au votat impotriva chemarii la audieri a lui Liviu Dragnea si pentru amanarea audierii lui Florian Coldea pentru saptamana viitoare, adica exact dupa Congresul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI Geroge Maior „a ascuns foarte multe lucruri”, la audierea din Comisia pentru controlul SRI, afirmand ca atunci cand „va avea si el loc la comisie” o sa spuna, la randul sau, „multe lucruri”.

- Andronescu: Nu ma intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de Toader, ci verificarea inregistrarilor cu procurorii anticoruptie Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a sustinut ca nu o intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ci…

- Un barbat din Timisoara care a renuntat la viata de vagabond si si-a gasit serviciu are poprire pe salariu pentru recuperarea de catre Fisc a 44.000 de lei, bani acumulati in contul sutelor de amenzi care i-au fost date fara discernamant de oamenii legii in cei zece ani traiti pe strada.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, a confirmat, luni, la Parlament, faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va preda cursuri la institutia de invatamant superior timisoreana, el precizand ca toti cei care au experienta in domeniul…

- Comisia speciala din Parlament privind legile justitiei a muncit repede si prost, spune la RFI judecatorul Cristi Danilet. Curtea Constitutionala a decis marti ca si a treia lege a justitiei incalca partial legea fundamentala. Anumite prevederi din legea privind functionarea Consiliului Superior…

- Incintele in care Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI isi desfasoara activitatea ar putea deveni zone de securitate clasa I, dupa ce conducerea comisiei a trimis marti o solicitare Secretariatului General al Camerei Deputatilor in acest sens. "Am decis sa sesizam Secretariatul General…

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, i-a solicitat, luni, procurorului Mihaiela Iorga sa spuna public care a fost ministrul al carui dosar Laura Codruta Kovesi a cerut sa fie urgentat, precizand ca ea nu a discutat decat cu Sorin Grindeanu despre posibilitatea de a fi ministrul Justitiei.

- ”Nu cred ca vom putea evita o ancheta de comisie parlamentara (privind activitatea SPP, n.r.). Tot l-am vazut pe dl Vela ca se agita sa faca ceva, un fel de audiere sa-l acopere pe dl Pahonțu. Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara.” a afirmat Liviu Dragnea. Intrebat daca…

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca un fel de audiere…

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…

- Fostul ministru Elena Udrea vrea schimbarea judecatorului ICCJ Ionuț Matei din componența completului de judecata care dezbate in faza de apel dosarul Gala Bute. Mai precis, magistratul Ionuț Matei a intrat in componența completului de cinci judecatori dupa ce unul dintre primii cinci judecatori a fost…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. O prima initiativa din pachetul de modificari a legilor…

- Florin Sandu, director general al SC Modern Calor SA Botosani, societate cu capital integral de stat, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul.Potrivit unui comunicat al…

- Klaus Iohannis participa vineri la sedinta CSM unde se va alege noua conducere Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va discuta raportul de activitate al Consiliului si se va alege noua conducere. La sedinta de vineri, Consiliul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a explicat, miercuri, initiativa de a impune suma de 200.000 de euro drept prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, precizand ca si Comisia de la Venetia a spus ca este necesara o suma mare, lucru pe care l-ar sti si ministrului Justitiei.„Comisia de la…

- „USR propune amanarea celor doua legi cu un termen de doua saptamani, chiar si in ianuarie sau sesiunea urmatoare, pentru a le oferi romanilor sarbatori linistite", a precizat senatorul USR, George Marussi, potrivit Mediafax. Plenul Senatului a respins propunerea USR. La randul sau,…

- Pentru a doua zi, consecutiv, magistratii Curtii de Apel, cei ai Judecatoriei si cei ai Tribunalului Galati si-au manifestat, tacut, fara robe si fara scandari, nemultumirea fata de modificarea legilor justitiei. Avocatii, in continuare, sustin demersul tacut al magistratilor. "Propunerile de modificare…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a luat parte, marți, la deschiderea dezbaterilor din Comisia de modificare a legilor Justiției, legate de implementarea Directivei europene privind prezumția de nevinovație. Horodniceanu a precizat din capul locului ca rolul procurorului nu este sa legifereze,…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache urmeaza sa dezbata, luni, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces.

- Dupa legile Justiției, comisia parlamentara condusa de Florin Iordache are pe lista și alte modificari in domeniu. De aceasta data, senatorii și deputații discuta despre transpunerea directivei europene privind prezumția de nevinovație in legislația romaneasca.

- Plenul Camerei Deputatilor a inceput, miercuri, la ora transmiterii acestei stiri, dezbaterile privind modificarile propuse la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. PNL a solicitat, in debutul dezbaterilor, retrimiterea Raportului la Comisia speciala pentru legile justitiei, acuzand existenta…

- CCR a decis ca este legala constituirea comisiei speciale privind legile justiției. Sesizarile PNL și USR au fost respinse, miercuri, de judecatorii constituționali. La sfarsitul lunii noiembrie, Uniunea Salvati Romania a anuntat ca a depus la CCR o sesizare de neconstitutionalitate privind Hotararea…

- Camera Deputaților, vot final pe legile justiției În Camera Deputatilor urmeaza sa fie dat astazi votul final la ultimele doua propuneri legislative din pachetul de modificare a actelor normative din Justitiei, pentru a fi trimise în procedura de urgenta la Senat. Însa înainte…

- Comsia de Regulament a Camerei Deputatilor a fost convocata, miercuri, la ora 9.00, urmand a se discuta o propunere care prevede, printre altele, ca toate amendamentele admise aduse unui articol sa fie supuse unui singur vot."Aseara, Nicolicea a trimis SMS pentru a convoca Comisia de Regulament…