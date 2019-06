Stiri pe aceeasi tema

- Partida se va disputa într-o singura mansa, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, arena unde a avut loc si finala Cupei României, din luna mai, când FC Viitorul s-a impus în fata celor de la Astra Giurgiu, scor 2-1, dupa cele doua reprize suplimentare. Supercupa…

- Mike Cestor (fundaș central) și Jacques Zoua (atacant), ambii jucatori la Astra, au ieșit public și au vorbit despre problemele de la Astra Giurgiu. Cei doi au explicat in detaliu cum au stat discuțiile cu Ioan Niculae și de ce și-au depus memorii. „Ne-am intalnit cu Nicolae. Ne-a spus ca vom fi platiți…

- FOTO – Arhiva Dejeanul Catalin Itu a debutat pentru prima echipa a CFR-ului in partida cu FCSB in ultimul meci din play-off-ul Ligii 1 Betano, disputat duminica seara, cu incepere de la ora 20:30. Mijlocașul originar din Dej a intrat pe teren in locul lui Paun, in minutul 75. Debutul dejeanului in varsta…

- Dani Coman și-a dat demisia din funcția de președinte al Astrei Giurgiu, imediat dupa eșecul din play-off cu Viitorul, scor 0-3. Problemele financiare și promisiunile nerespectate ale patronului Ioan Niculae au dus la prima demisie importanta de la Astra, finalista Cupei Romaniei, spun surse din club…

- Dani Coman, președintele Astrei Giurgiu, a vorbit inainte de meciul cu CFR Cluj din aceasta seara despre acuzele venite dinspre Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, care a acuzat Astra ca nu-și apara corect șansele cu toate echipele din Liga 1. Giurgiuvenii folosesc azi o echipa in care se regasesc…

- Chitila. Campioni ilfoveni, calificati la faza nationala Fotbalul si-a reinnoit insemnele sportului rege. Intre campioni, elevii sportivi au fost, din nou, protagonistii de succes ai unor intreceri remarcabile. Participarea lor in numar mare si trofeele acestei editii au facut din “Cupa Tymbark Junior”…

- Fotbalistii FC Viitorul au invins in aceasta seara echipa Astra Giurgiu in etapa a patra a play off ului Ligii I de fotbal. Partida s a incjeiat cu scorul de 4 1 pentru FC Viitorul. Golurile au fost inscrise de George Ganea care a marcat de doua ori in poarta celor de la Astra Giurgiu , Casap si Eric…

