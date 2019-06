Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Caparros a anuntat miercuri ca renunta la postul de antrenor al echipei Sevilla FC la finalul acestui sezon, scrie France Football. Caparros preluase banca tehnica a formatiei pe 15 martie, inlocuindu-l pe Pablo Machin, insa in aprilie a anuntat ca a fost diagnosticat cu leucemie. El si-a anuntat…

- Gica Hagi, patronul celor de la Viitorul, a vorbit despre fiul sau, mijlocașul Ianis Hagi, 20 de ani, și despre transferul acestuia. GSP a scris azi ca Ianis Hagi are pe masa oferte de la FC Sevilla și Valencia, doua echipe importante, cu tradiție, din La Liga (Detalii AICI). Gica Hagi a anunțat ca…

- GSP a scris azi ca Ianis Hagi, 20 de ani, jucatorul celor de la Viitorul, are pe masa oferte de la FC Sevilla și Valencia, doua echipe importante, cu tradiție, din La Liga. Detalii pe larg despre oferte și suma de transfer, AICI. Ianis e pe val in Liga 1: are 11 goluri și 6 pase decisive in 34 de meciuri…

- Sevilla și Valencia, cele doua echipe din Spania, au trimis oferte Viitorului pentru Ianis Hagi, iar mijlocașul de 20 de ani trebuie sa se decida unde vrea sa joace din sezonul viitor. Evoluțiile excelente ale lui Ianis din ultimul an și jumatate i-au facut pe oficialii mai multor cluburi importante…

- Aflat la cel mai bun sezon al carierei, Ianis Hagi (20 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai curtați fotbaliști romani. Pe urmele capitanului echipei Viitorul Constanța se afla mai multe cluburi din Europa, printre care FC Sevilla, Girona, Galatasaray Istanbul, Anderlecht Bruxelles sau Standard…

- Ianis Hagi (20 de ani) este la un pas de plecarea de la Viitorul, mai multe echipe fiind pe urmele sale, dar fotbalistul trupei din Ovidiu are o dorinta pe care vrea sa o indeplineasca inainte sa paraseasca din nou echipa pe care tatal sau o patroneaza si o antreneaza potrivit mediafax. Ianis…

- Dumitru Dragomir considera insa ca Gica Hagi n-ar trebui sa-i dea drumul lui Ianis Hagi pe mai putin de 10 milioane de euro. "Vad ca se vorbeste despre posibilul transfer al lui Ianis la Sevilla pentru 5 milioane de euro. Eu cred ca e o suma mica. Gica ar trebui sa-l vanda pentru zece milioane.…

- Gica Hagi va negocia transferul saptamana viitoare, in Spania. Totusi, mutarea lui Ianis Hagi ar urma sa fie facuta aiba dupa Campionatul European de tineret din Italia si San Marino. In acest moment insa, destinatia cu cele mai mari sanse este Spania, de unde FC Sevilla a fost in trecut interesata…