- Sauli Niinisto, presedintele in exercitiu al Finlandei, a castigat, duminica, inca din primul tur, alegerile prezidentiale din aceasta tara, adunand peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele in functie din Republica Ceha, Milos Zeman, in varsta de 73 de ani, a castigat un al doilea mandat prezidential, obtinand un procent de 52% din voturi, in detrimentul academicianului Jiri Drahos, care nu detine experienta politca, informeaza site-ul postului BBC.

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata la Cluj ca este foarte posibil ca formatiunea sa sa aiba un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019, argumentand ca USR "isi propune sa conteze in politica romaneasca".

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. "Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta,…

- Presedintele prorus în exercitiu, Milos Zeman, un veteran al stângii, s-a plasat în frunte sâmbata, la sfârsitul celei de-a doua zile a primului tur al alegerilor prezidentiale în Republica Ceha,

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, in primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala, informeaza Agerpres.ro. Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului…

- Anul 2017 a fost unul extrem de important. In primul rand ca este primul an in care l-am avut pe Donald Trump la Casa Alba. A fost o schimbare de magnitudine relevanta. Insa dupa 8 luni, establishmentul american a reactionat si a inlocuit practic complet echipa voluntarista si nepregatita cu care a…

- Fostul fotbalist George Weah, singurul african din istorie care a primit Balonul de Aur, a câstigat, joi, cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia, dupa ce l-a întrecut categoric pe vicepresedintele Joseph Boakai.

- Legenda africana a fotbalului si senatorul George Weah a castigat lejer alegerile prezidentiale din Liberia, cu 61,5% din voturi, in turul secund care a avut loc marti, fata de 38,5% pentru adversarul sau, vicepresedintele Joseph Boakai, anunta AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Directorul FBI, Christopher Wray, a aparat joi politia federala, sub tirul criticilor presedintelui american, Donald Trump, care incearca sa discrediteze o ancheta asupra influentei Moscovei in timpul campaniei din 2016 si a presupusei intelegeri secrete cu echipa sa, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Anunțul facut miercuri de președintele rus Vladimir Putin privind inaintarea candidaturii sale pentru un al patrulea mandat in alegerile prezidențiale din martie 2018 a fost primit in Rusia cu bucurie de mai mulți oameni politici, dar și cu iritare de catre opoziție, informeaza AFP. 'Aceasta…

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui miscare populista ANO a castigat detasat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de presedintele Milos Zeman pentru a deveni sef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP si EFE. Presedintele ceh i-a incredintat lui Babis…

- Pavel Popescu amintește ca actualul guvern nu a ținut cont nici de programul de guvernare cu care PSD a caștigat alegerile și nici de atenționarile romanilor care au demonstrat impotriva modificarilor legilor Justiției. „Ați venit cu legile Justiției in Parlament, deși in ianuarie-februarie,…

- "Am fundamentat scrisoarea noastra in drept, in care am prezentat ca deciziile Curtii sunt obligatorii, ca Decizia 611 este fara echivoc, constata obligativitatea persoanelor cu functii publice de a se prezenta la comisiile de ancheta si am indicat articolul 69 din Legea 304 prin care ministrul Justitiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat joi ca Statele Unite ar putea perturba urmatoarele alegeri prezidentiale din Rusia, in semn de raspuns la „presupusa ingerinta“ a Kremlinului in scrutinul american din 7 noiembrie anul trecut.

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- La alegerile locale partiale de duminica PSD si PNL au obtinut cate un post de primar in comunele Baraganu si, respectiv, Pantelimon, iar pentru noul consiliu local din comuna Mereni social-democratii au obtinut cel mai mare numar de mandate, putand face majoritate in coalitie cu ALDE, potrivit datelor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, pentru prima data dupa alegeri, partidul pe care il conduce a reușit sa invinga partidul de guvernamant. Duminica au avut loc alegeri locale parțiale in localitați din 13 județe.

- Adrian Cosac, candidatul PSD, a castigat categoric alegerile de duminica, 5 noiembrie a.c., de primar al localitatii Vladesti obtinand 1034 de voturi, peste 70%, urmat la mare diferența de Catalin Mamota (PNL) și de Candidatul ALDE – Gheorghe Guțui. La urne au fost prezente 1584 de persoane, 40 de voturi…

- Candidatul PSD, Constantin Popescu, a castigat alegerile partiale din 5 noiembrie in comuna suceveana Dragoiesti, devansandu-l cu 100 de voturi pe contracandidatul sau liberal Adrian Ionet Bradatan, potrivit numaratorii paralele realizata de partide, anunta Agerpres.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, duminica seara, ca Florin Oancea, candidatul partidului pentru Primaria Devei, a castigat alegerile locale din acest oras. "Este sigur. Liberalul Florin Oancea a castigat primaria Devei. Victorie imensa a PNL si un mare castig pentru deveni", a scris Ludovic…

- Candidatul PNL la Primaria Deva, Florin Oancea, a câstigat alegerile locale partiale de duminica, învingându-l la scor pe candidatul PSD, fost penelist, Petru Marginean, potrivit numaratorii paralele a liberalilor. Liberalii au transmis ca, dupa ce au numarat în paralel…

- Mircea Geoana este ferm convins ca in 2009 a avut mai multe voturi decat Traian Basescu. Si nu-si face sperante ca ancheta parlamentara a fraudei pe care o acuza va schimba ceva retroactiv. Spera insa ca politicienii au invatat din acest episod ca, fara o separatie reala a puterilor in stat,…