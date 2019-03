Stiri pe aceeasi tema

- România a pus miercuri la vânzare pe piața internaționala, prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP), eurobonduri, cu o scadența la 7 ani, 15 ani și 30 de ani, informeaza site-ul agenției de știri Reuters, citat de Mediafax. Finanțele au dat mandatul catre un sindicat de banci pentru a-i…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat sambata ca va emite, de luni, o serie de titluri de stat dedicate exclusiv persoanelor fizice, in conditiile in care sapte incercari de a obtine bani de la banci au esuat din cauza dezinteresului acestora.

- Guvernul a incercat, in ianuarie, sa imprumute 2,9 miliarde lei, insa a reușit sa atraga doar 1,4 miliarde, la dobanzi in crestere, ceea cr va duce, inevitabil, la introducerea unor taxe noi, susține senatorul PNL, Florin Cițu. Într-o postare pe Facebook, senatorul PNL spune că, anul trecut,…

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Conform prospectului de…

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Conform prospectului de…

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial informeaza Agerpres. …

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 400 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 34 de luni, la un randament mediu de 4,04% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominală a emisiunii de luni…

- Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern in 21 decembrie, seara, prin care se introduc noile taxe a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Masurile intra in vigoare la 1 ianuarie 2019. La finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata aceasta OUG criticata puternic de mediul de…