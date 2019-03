Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o lume intreaga a plans moartea actorului Luke Perry, la doar 52 de ani, vestea ca un alt actor din distribuția celebrului ”Beverly Hills 90210” a decedat a indoliat lumea cinematografica.

- Baietelul de aproape trei ani, care se afla in coma la Spitalul din Iasi, intoxicat cu fum dupa ce apartamentul in care locuia a luat foc, a murit in aceasta dimineata. Surioara mai mare a micutului, in varsta de patru ani a murit in urma aceluiasi incendiu. In urma cu mai bine de o saptamana, cei…

- Durere fara margini. Un indragit artist din Romania a incetat din viata. Laszlo Trifan, cunoscut mai ales publicului oradean, s-a stins din viata sambata. Vestea teribila a fost data chiar de fiica sa, Andrea, pe retelele sociale.

- Sam Savage, autorul romanului "Firmin. Aventurile unei vieti subterane", celebru in toata lumea, s-a stins din viata joi. Scriitorul si poetul american a petrecut ultimele clipe din viata in locuinta sa din Wisconsin.

- Este vestea trista a zilei! Artistul Adrian Berinde s-a stins din viata la varsta de 60 de ani, dupa ce s-a luptat cativa ani cu o boala grea. Adrian Berinde a lasat in sufletele tuturor celor care l-au apreciat un gol imens. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-a stins din viata. Vestea a picat ca un…

- Baiatul in varsta de șapte ani, care s-a inecat in a doua zi de Craciun la ștrandul din Deva, s-a stins din viața, in ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii de la Spitalul Județean din Timișoara, pentru a-l salva, potrivit banatulazi.ro.

- Rudi Varga, bulibașa romilor din Gilau, una dintre cele mai importante comunitați din județ, s-a stins din viața in 3 ianuarie. Fiica lui, Dana Varga, consilier de stat al premierului pre problemele romilor, va prelua conducerea comunitații. ”Viata mea nu o sa mai fie frumoasa.....fara tine tata sunt…

- Arhiducesa Elisabeth Sandhofer, fiica Principesei Ileana, s a stins din viata dupa o lunga si grea suferinta. Informatia a fost facuta publica de reprezentantii Castelului Bran, avand in vedere ca arhiducesa era una dintre proprietarii castelului. "Castelul Bran anunta cu profunda tristete despartirea…