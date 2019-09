Stiri pe aceeasi tema

- Un lider județean ALDE spune ca strategia lui Klaus Iohannis, prin atacurile la Guvern, este sa polarizeze dezbaterea publica cu lupta impotriva Vioricai Dancila in speranța in care șefa PSD va intra astfel in finala prezidențiala. „Klaus Iohannis chiar incearca sa ne ia de fraieri pe toți? Am vazut…

- Ministrul interimat al afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat marti, la “Marius Tuca Show”, ca in cazul interventiei de la Caracal a reiesit multa eroare umana, nepricepere multa si indolenta multa. “A fost un sir nefericit de erori, proasta comunicare, a fost cel mai nefericit mixt de neconcordante…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat marți ca, odata cu cercetarea prealabila a politistilor de la Galati care nu au ajutat o minora plina de sange si in stare de soc, este cercetat si seful sectiei, subliniind ca, dupa ancheta, cei care au gresit „pleaca acasa”. „Deja…

- O acțiune ampla de verificare a tuturor transportatorilor de persoane a inceput vineri dimineața in toata țara. Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a facut anunțul pe Facebook. Acțiunea este o decizie luata dupa disparițiile de la Caracal și ii vizeaza pe transportatorii ilegali de persoane.…

- Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat ca, in cazul apelurilor Alexandrei la 112, a fost o problema de logistica, pentru ca operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri in așteptare, dintre care unul cu violența domestica, unde exista riscul ca femeia sa fie ucisa. “Pentru București,…

- Ministrul interimar al afacerilor interne Mihai Fifor a declarat, miercuri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ca va lua masuri dure, in urma crimelor de la Caracal, și a dat asigurari ca toți aceia care sunt vinovați vor plati. „Inca de la prima ora a dimineții m-am intalnit cu colegii…

- Ministrul demisionar al afacerilor interne, Carmen Dan, il ataca din nou dur pe Klaus Iohannis care amana – așa cum a obișnuit deja – o decizie in cazul propunerilor de noi miniștri facute de Viorica Dancila. “Cum era aia cu “imediat, adica imediat”!?:, a scris Carmen Dan pe contul sau de Facebook,…

- Președintele Consiliului Național al PSD și purtator de cuvant al partidului, Mihai Fifor, ii recomanda presedintelui Klaus Iohannis o soluție la indemana pentru rezolvarea problemei voturilor din diaspora. „Acum doua zile, președintele Iohannis cerea Guvernului și Parlamentului sa lucreze intens pentru…