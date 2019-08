Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, am avut placerea sa il reintalnesc pe ambasadorul Republicii Federale Germania la București, domnul Cord Meier-Klodt. Am avut astfel, prilejul sa discutam despre continuarea și consolidarea colaborarii tradiționale romano-germane, mai ales in domeniul combaterii infracțiunilor transfrontaliere…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, spune ca a transmis solicitarea de sprijin din partea Frantei si a investitorilor francezi pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, ”ceea ce ar conduce la diminuarea substantiala a costurilor pentru firme si cetateni”.Ministrul…

- Autoritatile romane au transmis Frantei si investitorilor francezi o solicitare de sprijin pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, ceea ce ar conduce la diminuarea substantiala a costurilor pentru firme si cetateni, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu…

- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va semna, pe data de 30 iunie, la Hanoi, in numele UE, Tratatul de investitii si Acordul de liber schimb cu Vietnam, a declarat, luni, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea. Ministrul a participat la deschiderea…

- Lista finala cu toti cei care au fost admisi in cele 10.000 de proiecte care vor fi finantate anul acesta prin programul Start-Up Nation va fi publicata pe data de 15 iulie, deja pana la acest moment fiind semnate peste 4.000 de contracte, a declarat, luni, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Suedezii de la Ikea au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei. Retailerul suedez de mobila si decoratiuni…

- Printre problemele majore pe care le-au detectat experții in achiziții publice in Romania se afla suprapunerea instituțiilor de control ale statului in decizii și clauze de penalitate care depașesc de cateva ori valoarea contractului in sine, a spus, la Ploiești, Adrian Ceparu – Președintele Asociației…

- La Reuniunea Consiliului Spațiului Economic European (SEE), prezidata de Romania prin ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan Radu Oprea, acesta a afirmat ca importanta este...