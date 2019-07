Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Lewis Hamilton (34 de ani) a caștigat Marele Premiu de Formula 1 desfașurat pe teren propriu, pe circuitul de la Silverstone. Podiumul a fost completat de colegul lui Hamilton de la Mercedes, finlandezul Valtteri Bottas, și de Charles Leclerc, monegascul de la Ferrari. Un eveniment notabil…

- Max Verstappen a obținut o victorie surprinzatoare in Marele Premiu al Austriei din urma cu doua saptamani, in ciuda unui start ratat care l-a retrogradat pana pe locul 8. Aceasta a fost prima victorie dupa o pauza de aproximativ 5 ani obținuta de un monopost echipat cu motoare Honda și a venit pe fondul…

- Un monopost cu motor Honda si anvelope mai proaspete s-a dovedit a fi mai bun decat unul cu motor Ferrari si cu anvelope mai uzate. Cel putin asta s-a inteles pe circuitul din Spielberg, acolo unde acum cateva ore Max Verstappen a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei si le-a adus si celor…

- FORMULA 1 // Max Verstappen s-a impus pe circuitul Red Bull din Spielberg dupa un duel incins cu pole position-ul Charles Leclerc. Pe cat de adormitoare a fost cursa de saptamana trecuta, din Franța, pe atat de palpitanta s-a dovedit cea din Austria, cu un varf al suspansului concentrat in ultimele…

- ​Plecat de pe poziția a doua a grilei de start, olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) a reușit sa îl depaseașca în ultimele tururi pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari) și sa câștige Marele Premiu al Austriei, pe circuitul de la Spielberg. Aceasta a fost prima victorie…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari), cvadruplu campion mondial de Formula 1, dar fara victorie în 2019, a dezmintit zvonurile privind o retragere la finalul acestui sezon, relateaza L'Equipe, potrivit Agerpres.Vettel, 31 ani, la al cincilea sau sezon cu Ferrari, se pregateste pentru…

- Britanicul Lewis Hamilton a castigat Marele Premiu al Spaniei de la Barcelona, fiind urmat de colegul sau de la Mercedes AMG, Valteri Bottas. Ultima poziție a podiumului a fost ocupata de olandezul Max Verstappen de la Red Bull, cuplul de la Ferrari, Vettel - Leclerc completand Top 5. Pentru Hamilton…

- Mercedes a caștigat toate cele trei curse desfașurate pana acum in sezonul 2019 al Formulei 1, in timp ce Ferrari a obținut doar doua podiumuri, astfel ca are deja de recuperat 57 de puncte in clasamentul constructorilor. Scuderia a anunțat ca va introduce imbunatațiri la monopost cu ocazia Marelui…