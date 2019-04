Stiri pe aceeasi tema

- Peste 190 de noi soiuri de plante testate pentru rezistenta la boli vor fi inregistrate in Catalogul Oficial al Soiurilor, cele mai multe - 142 - fiind specii de culturi de camp, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit agerpres.ro.Citește și: Tensiune la Guvern!…

- Peste 190 de noi soiuri de plante testate pentru rezistenta la boli vor fi inregistrate in Catalogul Oficial al Soiurilor, cele mai multe - 142 - fiind specii de culturi de camp, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. "In aceasta perioada s-a intrunit la sediul Institutului de Stat…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca, in aceasta perioada, s-a intrunit la sediul ISTIS din București, Comisia de inregistrare a soiurilor de plante agricole și horticole, in conformitate cu legislația in vigoare. Comisia a fost formata din reprezentanți din cadrul Ministerului…

- Comisia de inregistrare a soiurilor de plante agricole si horticole se va intruni joi pentru a propune acceptarea soiurilor in vederea inscrierii in Catalogul oficial, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca,…

- Petre Daea: „Romania se numara printre țarile membre ale UE in care fermele familiale joaca un rol important in securitatea alimentara, dezvoltarea economica și rurala” Conferința privind viitorul fermelor familiale in perspectiva lansarii “Deceniului ONU privind Fermele Familiale (2019-2028)”, eveniment…

- Ministerul Agriculturii anunța ca a alocat suma de 72.075.000 lei pentru plata, in 2019, a unui ajutor de stat acordat in sectorul creșterii animalelor. Proiectul de hotarare de Guvern este publicat pe pagina oficiala a Ministerului Agriculturii. Potrivit proiectului de act normativ, suma alocata ajutorului…

- Aproape jumatate din cofetariile sau patiseriile din Romania folosesc grasimi hidrogenate in locul produselor din lapte și dezinformeaza consumatorii cu privire la compoziția produselor, a constatat ANPC in urma unor controale. Sanctiuni contraventionale in valoare de 661.219 lei au fost aplicate de…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Rețeaua Naționala de Dezvoltare Rurala din cadrul Autoritații de Management pentru PNDR, a organizat in data de 4 februarie 2019, la București, Conferința Naționala cu tema „Satul romanesc are viitor”, pentru prezentarea și dezbaterea unor subiecte…