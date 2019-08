Fântâna principală de pe terasa Castelului Peleş a fost restaurată Fantana principala de pe terasa mare a Castelului Peles a fost redata in folosinta, joi, la implinirea a 144 de ani de la punerea pietrei de temelie a impozantului edificiu.



"Fantana principala, cea mai mare dintre cele 16 existente in gradina castelului, a fost reabilitata printr-un proces de refacere a sistemului de instalatii de apa si jet, cat si prin interventii de infrastructura pentru refacerea estetica si functionala a constructiei. Lucrarile au durat doua luni", informeaza un comunicat postat pe site-ul www.romaniaregala.ro.



Potrivit sursei citate, pentru reintregirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

