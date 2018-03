Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…

- Jim Carrey a revenit in atentia publicului datorita noului sau proiect artistic. Actorul s-a apucat de desenat si impartaseste cu fanii din mediul online operele sale de arta menite sa ironizeze diverse personalitati. Cel mai recent este al fondatorului Facebook, care este implicat intr-un scandal de…

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Mark Zuckerberg s-a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr-o postare publica pe pagina personala de Facebook. Mark Zuckerberg a anunțat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situațiile de acest gen sa nu se mai repete, totul…

- Intr-un interviu la CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, si-a cerut scuze pentru scandalul privind scurgerea de informatii si a spus ca e deschis sa depuna marturie in fata Congresului american.

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut ca gigantul social-media pe care il conduce a facut greșeli in legatura cu scandalul Cambridge Analytica, scrie BBC News, citeaza libertatea.ro.

Mark Zuckerberg s a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr o postare publica pe pagina personala de Facebook. Mark Zuckerberg a anuntat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situatiile de acest gen sa nu se mai repete.

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica.

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date...

- Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook ar putea sa fi fost folosite de PSD in campania pentru parlamentarele din 2016, potrivit unor ultime date, care arata ca un consultant britanic a fost solicitat sa lucreze pentru campania social-democratilor. Acesta a refuzat, dar ramane…

- Acuzat in scandalul Cambridge Analytica, cercetatorul rus Alexandr Kogan a declarat miercuri ca nu a actionat ilegal, spunand despre firma britanica si despre Facebook, aflate sub tirul criticilor, ca vor sa il discrediteze, informeaza AFP. "Noi consideram ca faceam un lucru perfect normal", a spus…

- Partidul Conservator, condus de premierul britanic Theresa May, a fost abordat in trecut de compania Cambridge Analytica, insa a refuzat serviciile acesteia, a informat un purtator de cuvant al premierului May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Firma Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic britanic pentru a lucra pentru Partidul Social-Democrat din Romania, relateaza Associated Press.

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu aproape 3% intr-o singura zi la Bursa din New York, pretul pe actiune ajungand sub pragul de 170 de dolari, pe fondul controverselor privind firma de marketing politic care ar fi folosit informatii a milioane de utilizatori fara acordul lor, arata Bloomberg.

- La inchiderea de vineri, 16 martie, pretul unei actiuni la Facebook era de 185,09 dolari, iar in urma dezvaluirilor fostului angajat al Cambridge Analytica, acestea practic au plonjat, pana la inchiderea de marti inregistrand o scadere de mai bine de 9 procente, prin aceasta valoarea companiei…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Implicat in scandalul Cambridge Analytica, psihologul rus Aleksandr Kogan s-a aparat miercuri de acuzatiile potrivit carora ar fi actionat ilegal, acuzand societatea britanica si Facebook – aflata in centrul unei adevarate furtuni – ca vor sa arunce vina pe el, relateaza AFP. ”Noi credeam ca facem ceva…

- Facebook se afla miercuri in continuare in centrul unei adevarate furtuni mondiale, dupa ce societatea Cambridge Analytica a fost acuzata ca a cules – in mod ilegal – datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza AFP. Societatea lui Mark Zuckerberg s-a declarat ”scandalizata…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani, transmite AFP. In timpul unei prezentari care a avut…

- Actiunile Facebook au scazut luni cu pana la 8,1%, cel mai mult dupa 2015, sub presiunea oficialilor americani si europeni care au solicitat companiei raspunsuri la informatiile ca firma de consultanta politica Cambridge Analytica, care l-a sprijinit pe Donald Trump in campania electorala, a folosit…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Dupa izbucnirea masivului scandal legat de datele a 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, Mark Zuckerberg are pobabil una dintre cele mai proaste zile din viața lui. Cofondatorul Facebook a pierdut 6,06...

- Lucrurile merg din ce in ce mai prost pentru Facebook, reteaua sociala creata de Mark Zuckerberg trecand in ultimii ani prin mai multe scandaluri care au zdruncinat serios credibilitatea acesteia. Totul a inceput cu alegerile prezindentiale din SUA care au avut loc in noiembrie 2016.

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Cotatia actiunilor Facebook a inregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de...

- Cotatia actiunilor Facebook a înregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP.

