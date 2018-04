Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Mark Zuckerberg, co-fondator si presedintele executiv al Facebook, depune marturie in fata senatorilor SUA pentru a explica cum a fost posibil ca popularul site de socializare sa permita unei companii sa aiba acces la datele personale a peste 87 de milioane de utilizatori.

- Datele a peste 112.000 de utilizatori Facebook din Romania probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta Cambridge Analytica, anunta reteaua de socializare online.Un purtator de cuvant al companiei Facebook a declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca, in total, probabil sunt…

- Facebook a trimis notificari catre milioane de utilizatori care au fost anuntati oficial ca datele personale le-au fost folosite ilegal in scopuri electorale. Este urmarea scandalului Cambridge Analytica in care fondatorul Facebook va fi audiat in Congresul american.

- Facebook a confirmat pentru Comisia Europeana ca datele a pana la 2,7 milioane de utilizatori din Uniunea Europeana ar fi putut ajunge, intr-un mod nepermis, catre Cambridge Analytica. Cei mai mulți utilizatori sunt din Marea Britanie și Germania. Intr-un raspuns primit de la Facebook, Comisia Europeana…

- Facebook crede acum ca 87 de milioane de utilizatori au fost afectați de scandalul Cambridge Analytica, un numar considerabil mai mare decat cel anunțat inițial, informeaza BBC. Numarul precedent se referea la 50 de milioane. In plus, rețeaua de socializare a confirmat ca este vorba despre date ale…

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…