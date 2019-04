Fabulos! Ministrul Tudorel Toader a cheltuit 12.000 de lei lunar pe vizite externe. Care este costul total

Stiri pe aceeasi tema

- Din 23 februarie 2017, cand a devenit ministru, pana in aprilie 2018, ministrul Tudorel Toader a fost in 29 deplasari externe care au costat 174.497,26 lei, potrivit datelor comunicate de Ministerul Justitiei la cererea Ziare.com, in baza Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes…

- In 2 ani si 2 luni de mandat, ministrul Tudorel Toader a fost in mai multe deplasari externe in interes de serviciu. Intr-un raspuns oficial de la Ministerul Justitiei, pentru Antena 3, aflam ca, in 26 de luni de mandat, a fost in 29 de deplasari externe si vorbim de țari ca Japonia, Malaezia, Italia,…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 2,7% in UE si de 2,2% in zona euro, in 2018, comparativ cu anul anterior, arata datele Eurostat. La fel ca şi în 2017, Bulgaria şi România au fost şi anul trecut statele membre UE cu cele mai scăzute costuri…

- Concerte, ateliere si jam sessions vor avea loc in perioada 11 - 18 mai, la Bucharest International Jazz Competition din cadrul EUROPAfest, scrie news.ro.Cotat de BBC intre primele trei concursuri de jazz din Europa, el va avea loc in perioada 11 - 18 mai sub sloganul „100% jazz”. Va…

- Emmanuel Macron preconizeaza, de asemnea, "o politie a frontierelor comuna si un birou european al azilului, obligatii stricte de control, o solidaritate europeana la care sa contribuie fiecare tara europeana, sub autoritatea unui Consiliu European de Securitate Interna". "Nicio comunitate…

- WDP construiește la Slatina o hala noua de aproximativ 60.000 metri patrați pentru producatorul de anvelope Pirelli, pentru extinderea unitații de producție existente a companiei italiene. WDP preconizează o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro pentru realizarea acestui proiect,…

- Nicolae Dobrin, fostul director al Avicola, a incetat din viața, dupa ce o grava afecțiune a inimii l-a chinuit in ultimii 4-5 ani. Avea 77 de ani și numele sau s-a legat de unul dintre cele mai mari branduri ale județului Neamț: Avicola SA. ”A construit Avicola incepand din 1971, iar ultimele investiții…

- În 30 și 31 ianuarie 2019, reprezentanții Organizației Europene pentru Consumatori (BEUC) sunt prezenți pentru o vizita de lucru în România, cu scopul de a se întâlni și discuta cu factorii de decizie din țara noastra în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.…