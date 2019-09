Extratereştri şi baze secrete în deşertul Nevada: campanie de mobilizare intensă cu rezultat modest Retelele de socializare anuntau doua milioane de persoane pentru a "asalta" o baza secreta a armatei americane in desertul Nevada, acuzata de adeptii teoriei conspiratiei ca ascunde acolo extraterestri, dar in final nu au fost decat 100 de persoane care au facut deplasarea, informeaza vineri France Presse. Totul a inceput printr-un mesaj pe Facebook care organiza un eveniment intitulat "Sa luam cu asalt Zona 51, ei nu pot sa ne opreasca pe toti". Ideea era de a invada la 20 septembrie la 03:00 dimineata aceasta faimoasa "Zona 51", o baza a aviatiei militare americane atat de secreta incat existenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, vineri, dupa ședința CEx PSD, ca social democrații o propun pe Dana Girbovan la Ministerul Justiției. Dupa ce a anunțat ca accepta funcția, cu condiția sa fie independenta, Girbovan anunța ca ca unul dintre proiectele pe care vrea sa le implementeze la…

- A spune adio Regatului Unit intins pe nisip si degustand feluri de bucate europene... Ideea originala a unui olandez in vederea Brexitului a suscitat interesul a mii de persoane marti, relateaza France Presse potrivit Agerpres. Creat in acest weekend pe Facebook de Ron Toekook, evenimentul invita…

- Sherry Bray (48 de ani) și Christopher Ashford (62 de ani) au fost reținuți de poliție dupa ce au accesat ilegal și au publicat, pe rețelele de socializare, imagini cu corpul neinsuflețit al fotbalistului Emiliano Sala, potrivit Mediafax.Corpul argentinianului a fost recuperat dintre resturile…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat demararea de catre Poliție a unei campanii de identificare și verificare a celor care fac transport ilegal de persoane. Campania Poliției este demarata dupa ce s-a descoperit ca fetele din Caracal care au disparut au fost rapite dupa ce s-au urcat…

- Reteaua sociala Facebook a anuntat, la inceputul zilei de joi, ca este din nou operationala 100% dupa o pana majora ce i-a afectat miercuri diferite servicii in lume (Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp), potrivit Agerpres. Potrivit website-ului DownDetector, citat de France Presse, care inregistreaza…

- Aproximativ 20.000 de migranti africani aflati in drum spre Europa, in principal prin Libia, au fost salvati incepand din 2016 in desertul Nigerului, a anuntat marti Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de France Presse, potrivit agerpres.ro."Din aprilie 2016, OIM a salvat…

- Georgiana Apostol a absolvit liceul cu media 9,95. De loc din comuna Brusturi, tanara considera ca a obținut acest rezultat pentru ca a avut șansa unor profesori excelenți, dar și datorita familie, care i-a fost mereu aproape și a susținut-o. Georgiana recunoaște ca nu i-a placut niciodata sa toceasca,…