Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv a explodat luni in apropierea sediului SKAI TV din capitala Greciei, spargand fereste si afectand sase etaje, au anuntat autoritatile, adaugand ca nu exista persoane ranite, relateaza agentia Reuters.

- ​Un dispozitiv a explodat luni în apropierea sediului SKAI TV din capitala Greciei, spargând fereste și afectând șase etaje, au anunțat autoritațile, adaugând ca nu exista persoane ranite, relateaza Reuters. SKAI este unul din cele mai mari posturi de televiziune…

- Un dispozitiv a explodat luni in apropierea sediului SKAI TV din capitala Greciei, spargand fereste și afectand șase etaje, au anunțat autoritațile, adaugand ca nu exista persoane ranite, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.SKAI este unul din cele mai mari posturi de televiziune…

- Un dispozitiv a explodat luni in apropierea sediului SKAI TV din capitala Greciei, spargand fereste si afectand sase etaje, au anuntat autoritatile, adaugand ca nu exista persoane ranite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite, miercuri, intr-o explozie produsa in apropierea unui birou al Serviciului federal de securitate rus (FSB) din orasul Arhanghelsk, situat in nord-vestul Rusiei.

- Politia greaca a evacuat vineri sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Atena, dupa sosirea prin posta a unui colet suspect, au indicat oficiali din politie citati de Reuters si ANA. O echipa de genisti a fost chemata sa intervina, dar nu exista deocamdata alte informatii. …

- O puternica furtuna mediteraneeana a provocat ploi torentiale in sudul Greciei, iar Protectia Civila se afla in alerta in cea mai mare parte a tarii, in pofida anuntarii faptului ca intensitatea furtunii...

- O puternica furtuna mediteraneana a provocat ploi torentiale in sudul Greciei, iar Protectia Civila se afla in alerta in cea mai mare parte a tarii, in pofida anuntarii faptului ca intensitatea furtunii scade pe masura ce avanseaza catre est, relateaza The Associated Press.