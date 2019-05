Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au fost ranite vineri intr-o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o...

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse…

- Cel putin 17 persoane, originare din Egipt si Africa de Sud, au fost ranite duminica intr-o explozie care a vizat un autocar cu turisti in apropierea celebrelor piramide egiptene din complexul Gizeh (est de...

- Cladirea care se afla in renovare in centrul orasului Shanghai, China, s-a prabușit in cursul dimineții de joi. Autoritatile locale au anunțat ca au murit cinci oameni, o persoana se afla prinsa sub daramaturi, iar 14 au fost salvate. La ora locala 16:15 (08:45 GMT), ''19 muncitori au scosi din moloz.…

- In Pakistan, cel putin opt persoane au murit si cateva zeci au fost ranite in urma unei explozii produse in apropierea unui mausoleu sufit din orasul Lahore, in a doua zi a Ramadanului. Autoritatile au anuntat ca atacul a vizat un vehicul de politie parcat in apropiere.

- Cel puțin patru persoane, inclusiv doi civili, au fost ucise și mai multe au fost ranite in estul Pakistanului dupa ce o explozie a avut loc in apropierea unui important templu sufit din orașul Lahore, potrivit autoritatilor pakistaneze, relateaza postul Al Jazeera potrivit mediafax Explozia…