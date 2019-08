Exox al animalelor sălbatice din Siberia: Sălbăticiunile își părăsesc habitatul natural, fugind din calea incendiilor Animalele salbatice cauta hrana in satele din toata Siberia, in timp ce expertii in clima avertizeaza asupra incendiilor care vor fi din ce in ce mai grave in fiecare an din cauza creșterii temperaturilor, cu 10 grade Celsius peste medie, potrivit mass-mediei locale, potrivit Mediafax. Animalele salbatice se indreapta catre oameni in timp ce scapa de padurea asemanatoare cu camerele de gaz, iar focurile salbatice continua sa se rastoarne pe aproape 3 milioane de hectare. Urșii și vulpile fug de taiga, in timp ce animalele mai mici se sufoca din cauza fumului. Citește și: Gabriela… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

