Reactia Kremlinului survine in raspuns la o intrebare privind unele informatii aparute in media americane potrivit carora Trump a amenintat marti ca va retrage SUA din OMC ca urmare a tratamentului nedrept al organizatiei fata de SUA.



''Este evident ca existenta unor organizatii economice internationale cheie (precum OMC) ar fi pusa in mod serios la indoiala dupa retragerea celor mai mari economii din lume", a declarat jurnalistilor purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.



