- Un numar de 24 de fotbaliști a luat Romulus Ciobanu, antrenorul principal al Petrolului, in al doilea cantonament de pregatire de dinaintea startului returului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal. O serie care o are in frunte pe echipa antrenata de fostul tehnician al echipei AFCM…

- Romanița Iovan, dezvaluiri uimitoare despre fiul ei, Albert, in varsta de 11 ani. Fosta soție a lui Adrian Iovan a fost invitata in cadrul emisiunii Teo Show, unde a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre familia ei. Romanița Iovan a avut grija ca fiul ei sa pastreze vie amintirea tatalui sau,…

- Liviu Dragnea il face praf pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier a cerut ca in cazul in care acuzațiile pe care i le-a adus, ca l-ar fi denunțat la DNA, nu sunt reale, sa demisioneze. In caz contrar, Ponta ar demisiona din Parlament și se va retrage din viața politica, daca DNA va spune ca l-a…

- În urma unei atente analize asupra modificarilor aduse Codului Fiscal începând cu 1 ianuarie 2018, managementul companiilor ALTEN România și KEPLER, companii parte ale grupului internațional ALTEN – lider mondial pe piața de inginerie și consultanța tehnica - a…

- Katherine Heigl va face parte din distributia celui de-al optulea sezon al serialului de televiziune “Suits”, dupa plecarea din acest show TV a actritei Meghan Markle, logodnica si viitoarea sotie a printului Harry al Marii Britanii, informeaza BBC.

- Un adolescent in varsta de 18 ani a ajuns, luni dupa-amiaza, in stare grava la spital dupa ce alți doi tineri i-au administrat o bataie sora cu moartea. Intreg scandalul a pornit de la o fata, iar bataia sangeroasa a avut loc in fața unui liceu din Dej.

- Fostul principe Nicolae este comparat cu printul Harry, in presa din Marea Britanie. Iar sotia lui, cu Maghan Markle. "Nicolae Medforth-Mills, nepotul cel mare al Regelui Mihai, este singurul capabil sa aduca o urma de speranta pentru reinstaurarea monarhiei romanesti". Aceasta este imaginiea pe care…

- Noua iubita a lui Bogdan Ionescu seamana izbitor cu Elena Basescu, fosta lui sotie Elena Basescu si Bogdan Ionescu au divortat in toamna anului 2016 lasand in urma o casnicie de patru ani si doi copii, un baiat si o fetita. Dupa despartire, cei doi si-au regasit alinarea in bratele altor parteneri.…

- O rețea infracționala care distribuia medicamente supuse controlului special, in special in S.U.A., a fost destructurata prin acțiuni ale forțelor de poliție in colaborare cu faimoasa organizație americana D.E.A. In ancheta sunt implicate și diverse farmacii din Cluj-Napoca și Bistrița.

- Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet a Autoritatii,…

- La inceputul acestui an au inceput sa circule zvonuri potrivit carora Olivia Munn are o relație amoroasa cu Chris Pratt, iar fosta soție a acestuia ar fi furioasa de aceasta uniune. Ei bine, Olivia a ținut sa lamureasca lucrurile atat cu Anna Faris, cat și cu ziarele de scandal. Trio de succes!? Olivia…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- FCSB a pornit in al doilea cantonament din iarna asta cu un obiectiv esențial pentru meciul cu Lazio, de pe 15 februarie: recuperarea catorva accidentați, daca nu a tuturor, de pe o lista foarte lunga. Dica iși conduce echipa in al doilea stagiu de pregatire. Roș-albaștrii au plecat, ieri, in Spania…

- Sambata, 20 ianuarie, la 4 ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni, va avea loc un nou parastas in memoria pilotului Adrian Iovan și a studentei Aura Ion, pe Varful Petreasa din comuna Horea. Potrivit primarului Marin Nicola, atat slujba cat și masa vor avea loc sus pe munte, chiar la locul tragediei.…

- Cezar Ouatu revine pe scena Eurovision Romania. Alaturi de frumoasa actrița Diana Dumitrescu, artistul va prezența show-urile Selecției Naționale. Prima semifinala va fi duminica, la Focșani. Show-ul va fi transmis de TVR 1, TVR International si TVR Moldova si pe TVR+, de la ora 21.00.

- Codrin Ștefanescu a comentat în emisiunea „Descoperiți” situația tensionata din interiorul PSD. Secretarul general-adjunct al PSD a comentat ca dracul și-a bagat coada în PSD. „Eu cred ca nu asistam la un alt caz Grindeanu. Avem o problema serioasa și trebuie…

- Viitorul a anunțat oficial ca-l lasa pe Eric de Oliveira (32 de ani) sa se transfere, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro. Clubul patronat și antrenat de Gica Hagi a emis un comunicat de presa in care și-a dat acordul ca jucatorul sa plece, insa n-a dat detalii legate de viitorul club al lui…

- Dupa ce ieri am dezvaluit in exclusivitate povestea constanteanului cu trei neveste, astazi am reusit sa aflam cum a inceput sirul acestor casatorii in lant. Prima sotie, Maria, povesteste ca s-a indragostit de poligam la prima vedere, insa nu a acceptat sa-l ia de barbat decat dupa multe insistente.…

- La scurt timp dupa ce s-a casatorit, Sorina Docuz, ex-nevasta primarului Robert Negoita, a fost ”prinsa” intr-o telenovela. Fabulosul Madalin de la Giurgiu a facut luna de miere in Bali ”la pachet” cu proaspata sotie si... fosta partenera de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- Cazul polițistului pedofil arunca o pata asupra întregului sistem. Acesta a trecut de evaluarile psihologice și este tot mai evident ca acestea sunt ”apa de ploaie”. Fosta soție a lui Eugen Stan, polițistul acuzat ca a agresat mai mulți copii, s-a…

- In spatiul public sunt vehiculate o serie de ipoteze si scenarii cu privire la o posibila unificare a Ministerului Cercetarii si Inovarii - MCI cu alte ministere, ca parte a unui posibil proces de reorganizare a structurilor guvernamentale. INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala…

- Jandarmii montani au fost alertați prin serviciul 112 de catre un grup de turiști ca, pe partia Drumul Roșu, din Poiana Brașov, era un urs. „Jandarmii montani au ajuns la grupul de persoane de pe Drumul Roșu. Au constatat ca sunt noua persoane, nu au nevoie de ingrijiri medicale. Acestea au fost coborate…

- Cristian Cioaca, deja celebrul polițist care a ucis-o pe avocata Elodia Ghinescu, a fost condamnat in 2014 la 16 ani și opt luni de inchisoare. Inainte de mariajul cu Elodia Ghinescu, Cristian Cioaca a fost casatorit cu o femeie pe nume Lavinia Balan. Despre aceasta nu se știu foarte multe…

- Moldoveanul Denis Midone a devenit „Cel mai bun solist" la un concurs muzical internațional. La 29 decembrie a avut loc concertul final, dupa care au fost anunțate rezultatele duelului vocal.

- Un septuagenar a ajuns in stare grava la spital, vineri, 29 decembrie, dupa ce a provocat un accident de circulatie pe DN 1F, la intersectia cu DJ 109 P, in localitatea Bobota. In timp ce conducea autoturismul, barbatul in varsta de 74 de ani nu a acordat prioritate de trecere la efectuarea virajului…

- Romanii nu au terminat de facut aprovizionarea pentru Craciun, asa ca in piete si magazine este forfota mare! Insa, indiferent cat de repede v-ati dori sa va terminati treaba, aveti grija de unde va faceti cumparaturile.

- La data de 18 decembrie a.c., Politia Orasului Tismana a fost sesizata de un tanar de 29 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in fata unui local de alimentație publica din orasul Tismana, a fost agresat fizic de un tanar de 19 ani, din aceeași localitate, provocandu-i…

- Reprezentantii societatii care detine sonda petroliera din comuna satmareana Moftinu Mare sustin ca incendiul a fost produs de "o scapare neasteptata de gaze", iar cauza incidentului este inca necunoscuta, se arata intr-un raspuns al companiei adresat Agerpres."Serinus Energy Inc. raporteaza…

- O pana de curent produsa, duminica, la Aeroportul Hartsfield-Jackson din Atlanta a dus anularea a sute de zboruri, acesta fiind unul din cele mai aglomerate aeroporturi din intreaga lume, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Cezara Dafinescu, considerata cea mai frumoasa actrita de pe plaiurile mioritice in anii ’80, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparente” de la Antena Stars, unde povesteste multe intamplari si detalii mai putin stiute despre viata ei de pe scena si de dincolo de ea.

- Tragedia care a avut loc in urma cu doua zile la metroul bucureștean i-a infricoșat pe mulți. O crima oribila comisa de Magdalena Șerban la metrou, marți seara , a șocat pe toata lumea. Femeia a impins-o pe șine, in stația Dristor 1, pe o tanara pe nume Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani . Cumplita…

- Dorel Duta, asociat si director general la Hobbit Broker de Asigurare, a fost ales luni, presedinte al Uniunii Brokerilor in Asigurari (UNSICAR), inlocuindu-l pe Bogdan Andriescu, cel care a ocupat aceasta functie incepand din anul 2001, a anuntat luni Uniunea, care reprezinta 63 de companii care detin…

- Un barbat si-a ucis mama in bataie si apoi a lasat-o sa zaca in casa. Cei doi locuiau impreuna iar barbatul o considera pe femeie vinovata pentru divortul lui de sotie. Marti, individul de 48 ani a baut cu un prieten pana si-a pierdut mintile. Mort de beat, si-a sunat fosta sotie cu care a…

- Potrivit doctorilor, starea barbatului a fost deosebit de grava in momentul prezentarii in spital, insa organismul sau a rezistat traumatismelor severe. „S-a extras de urgenta, in sala de operatie, fierul care iI intrase in coapsa stanga, iar dupa stabilizare a fost transportat la Neurochirurgie pentru…

- Un barbat in varsta de 46 de ani, angajat la o firma din judetul Brasov, si-a gasit sfarșitul in minivacanta de 1 decembrie cand s-a dus acasa, in comuna Garleni, din judetul Bacau. Victima și-a gasit soția beata, a urmat un scandal, iar femeia l-a lovit mortal. Potrivit ProTV, cei doi aveau impreuna…

- ACS Poli ar trebui sa aiba un meci teoretic mai ușor peste doua zile, cu Gaz Metan Mediaș in campionat. Pentru elevii lui Ionuț Popa situația a devenit insa insuportabila și fotbaliștii amenința cu greva dupa ce și ultimul termen anunțat de conducatori pentru plata unei restanțe a fost incalcat. Astazi,…

- Alerta MAXIMA! VEZI ce se intampla daca gasiti un pet bagat la roata masinii? Este posibil sa fiti in pericol.VIDEO Siguranta autoturismul personal tine foarte mult de atentia pe care fiecare sofer o acorda in orice conditii, chiar si atunci cand aude zgomote ciudate. Daca gasiti o sticla de plastic…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a scris pe Facebook ca se simte “chiar jignita ca au ajuns Tariceanu si Dragnea sa vorbeasca fara niciun fel de mandat, in numele Parlamentului”, referindu-se la comunicatul comun al liderilor PSD si ALDE in care afirma ca Parlamentul Romaniei “a luat act cu neplacuta…

- Rugbistul roman Florin Surugiu a fost protagonistul unui moment inedit la Cupa MondialaA din 2015, cand si-a cerut iubita de sotie chiar pe gazonul de pe Wembley, la finalul meciului cu Irlanda, in care s-a stabilit si recordul de audienta in cea mai puternica intrecere din sportul cu balonul oval.A …

- Fostul ministru al Tineretului si Sportului Monica Iacob Ridzi – in cazul careia instanta a decis definitiv eliberarea conditionata – a fost pusa in libertate, miercuri seara, ea afirmand ca decizia magistratilor este una corecta si asteptata. Fostul ministru al Tineretului a precizat, la ieșirea din…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a ordonat luni echiparea armatei si a flotei tarii sale cu armele "cele mai moderne" in scopul intaririi capacitatii acestora, transmite AFP."Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, intr-o reuniune cu responsabili…

- Cuplul a divorțat oficial in februarie 2014, dar nu s-au ințeles asupra pensiei alimentare, fixata mai intai la trei milioane de euro pe luna, iar dupa aceea redusa la 1,4 milioane. Joi, tribunalul din Milano, sesizat de magnatul din Milano, a decis sa anuleze in intregime aceasta pensie,…

- O cerere in casatorie trebuie sa fie un moment memorabil in viata fiecarui cuplu! Asta nu inseamna ca trebuie sa apelati la reteta clasica: o cina in doi, trandafiri, sampanie si - eventual - un violonist prin preajma. Ati putea proceda ca un tanar din Iasi, care a avut o idee atat de neobisnuita, incat…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat un profit net consolidat*in valoare de 56milioane USD in primele 9 luni ale anului 2017, aproape triplu comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016. Rezultatul operational consolidat (EBITDA) a consemnat, de asemenea, o crestere…

- Orbit de gelozie din cauza iubitei lui, si-a incendiat locuinta si apoi a plecat prin sat, unde a atacat si casa unei vecine. Barbatul agresiv nici macar nu i-a lasat pe pompieri sa stinga flacarile care au cuprins locuinta a fost nevoie de interventia jandarmilor.